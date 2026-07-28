Dit model gaat na 12 jaar eindelijk uit productie

Land Rover is niet alleen een merk voor Gooische kakkers, ze hebben ook nog de Discovery Sport, de Land Rover voor de gewone man. De Discovery Sport is inmiddels ook best duur geworden, maar deze generatie heeft nog voor minder dan 40 mille in de prijslijst gestaan.

Nu gaat het doek dan toch vallen voor de Benjamin van het Land Rover-gamma. De productie komt dit jaar ten einde. Heel gek is dat niet, want dit model is al 12 (!) jaar oud. Eerlijk is eerlijk: je zou het niet zeggen. Maar toch wordt het zachtjesaan wel een keer tijd om de stekker eruit te trekken.

Verkoopcijfers

De verkoopcijfers stelden ook niet zoveel meer voor, al zijn er in het afgelopen half jaar toch nog 117 verkocht. Dat valt eigenlijk nog best mee voor een 12 jaar oude auto. Sterker nog: de Discovery Sport verkoopt nu beter dan in de periode van 2019 tot 2022. Wie dat kan verklaren, mag het zeggen. De plug-in hybride variant is er al sinds 2020, dus daar ligt het niet aan. Het grootste succesjaar in Nederland was 2016, toen Land Rover 665 exemplaren aan de man wist te brengen.

Opvolger?

Van de Discovery Sport is er maar één generatie geweest, want zijn voorganger heette de Freelander. Waarschijnlijk zal het ook bij één generatie blijven, want het ziet er niet naar uit dat er een directe opvolger komt. Wel is er een ‘baby-Defender’ op komst, dus die auto gaat waarschijnlijk de plaats van de Discovery Sport innemen aan de onderkant van het gamma. En er is een nieuwe elektrische Freelander, maar die is vooralsnog alleen voor China.

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