Als je dit niet bij je hebt, heb je een probleem

Het is weer zover. De tijd van koude vingers, beslagen ruiten en vloeken omdat je die verrekte ijskrabber nergens kunt vinden, komt eraan. De eerste officiële krabsessie van het seizoen zou zomaar eens voor de deur kunnen staan.

Volgens Weeronline kan het in de nacht van donderdag op vrijdag op veel plaatsen licht gaan vriezen. En dus is de kans groot dat je vrijdagochtend eerst een laagje ijs van je autoruiten mag verwijderen voordat je naar je werk kunt.

Eerst zon, dan krabben

Het gekke is dat het weer de komende dagen juist best aardig wordt. Na een nat begin van de week laat de zon zich steeds vaker zien. Vooral donderdag en vrijdag beloven zonnige dagen te worden. Maar laat je niet foppen. Overdag wordt het hooguit een graad of 10 en zodra de zon verdwijnt, keldert de temperatuur. In de nacht naar vrijdag kan het lokaal dus onder nul duiken.

Dus haal die ijskrabber maar vast tevoorschijn. Want met alleen een klein kijkgaatje in je voorruit de weg op gaan, kan je tegenwoordig een boete van 320 opleveren. Zijn ook je spiegels niet ijsvrij, dan kan de boete zelfs oplopen tot 500 euro. En daar komt nog 9 euro administratiekosten bij. Laten we die vooral niet vergeten...

Dat is behoorlijk veel geld voor een paar minuten krabben. En oh ja, het is natuurlijk ook heel onveilig om zonder zicht de weg op te gaan, maar dat wisten we al.

Toch?