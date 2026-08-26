Dit moet je vooral NIET doen met een EV

Als je wil dat hij lang meegaat

Als je wil dat hij lang meegaat

Als je wil dat hij lang meegaat

Elektrische auto’s hebben nauwelijks onderhoud nodig. Geen olie, geen distributieriem en geen turbo die op een onhandig moment besluit ermee op te houden. Maar dat betekent niet dat je een EV volledig straffeloos kunt behandelen.

Veel mensen weten dit natuurlijk al, maar aangezien er een steeds groter wordende groep EV-rijders bijkomt, vonden we een stukje autoblogservice naar de lezer toe wel een goed idee. Want er is 1 ding wat veel mensen doen, maar helemaal niet goed is voor je auto. Daarmee kun je de accu slopen en laat dat nou net een van de duurste onderdelen zijn van zo'n auto.

Dan hebben we het over het volledig opladen van die batterij natuurlijk. Ja, een EV tot 100 procent opladen is op zichzelf helemaal geen probleem. Doe je dat vlak voordat je een lange rit gaat maken, dan is daar ook weinig op tegen. Minder verstandig is het om de auto voortdurend helemaal vol te laden terwijl je die actieradius helemaal niet nodig hebt. Vooral bij EV’s met een NMC- of NCA-accu zorgt een langdurig hoge laadstatus voor extra belasting van de batterij.

Daarom adviseren veel fabrikanten voor dagelijks gebruik een laadlimiet van bijvoorbeeld 80 of 90 procent. Moet je morgen naar Zuid-Frankrijk, dan zet je hem gewoon op 100 procent en vertrek je met een volle accu.

Het andere uiterste is trouwens ook geen goed idee. Met 2 procent thuiskomen kan best een keer, maar je EV vervolgens zo laten staan is minder verstandig. Ook een stilstaande auto verbruikt een beetje stroom en een extreem lege accu kan uiteindelijk beschadigd raken.

En dan is er nog de snellader. Af en toe met 200 kW laden is geen enkel probleem, daar is de auto voor gemaakt. Maar voortdurend snelladen zorgt voor meer warmte en kan de degradatie verhogen. Kun je thuis of op het werk rustig AC-laden, dan is dat voor dagelijks gebruik de vriendelijkere optie.

Er is wel een belangrijke uitzondering. Steeds meer EV’s hebben een LFP-accu. Die kan beter tegen een hoge laadstatus en bij sommige modellen adviseert de fabrikant juist om regelmatig tot 100 procent te laden. Kijk dus vooral wat er voor jouw auto wordt voorgeschreven.

De simpelste regel: laad niet voortdurend verder dan nodig, laat je EV niet langdurig vrijwel leeg staan en gebruik de snellader wanneer je hem nodig hebt.

Je hoeft je EV dus niet als een soort kwetsbaar rauw ei te behandelen. Maar een beetje lief zijn voor een onderdeel dat bij vervanging zomaar vijf cijfers kan kosten, lijkt ons geen slecht idee.

En tot zover dit gratis stukje Autoblogservive naar de lezer toe als zodanig!

Graag gedaan!