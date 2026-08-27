Dit onthulde de Netflix-preview van Grand Theft Auto VI

Ja ja gamers, en eigenlijk iedereen die wel eens een console heeft aangeraakt: het is bijna zo ver. Grand Theft Auto VI, 13 jaar na het vijfde deel komt 'ie eindelijk. Hoe je het ook wend of keert, dit gaat een enorme release worden. Vandaar dat zelfs de lekkermakertjes goed in de smaak vallen. We kregen er weer één: op nota bene Netflix kregen we een voorproefje van GTA VI te zien. Dat leerde ons het volgende.

GTA VI staat deze week behoorlijk in de belangstelling. Deels omdat de game dus een voorproefje krijgt vanuit ontwikkelaar Rockstar Games zelf, maar ook deels vanwege het gigantische lek. Een hacker heeft een build van het spel in handen gekregen en lekt die beelden op internet. Er zit een enorm manifest achter rondom de moderne gamewereld en dat dit anders moet of er wordt meer gelekt, et cetera. Wel is Rockstar driftig bezig dit lek te dichten en al het spoor ervan zo snel mogelijk te verwijderen. Dat is een heel ander verhaal en deze beelden mogen we dus niet delen.

Wat we wel mogen delen: wat Rockstar nu officieel aankondigt. De community achter GTA wil zo graag een nieuwe game dat van elk beetje officieel nieuws iets verzonnen kan worden. Dus een half uur durende gameplay-trailer? Kom maar door. Netflix blokkeert elke vorm van screenshotten dus je moet het hele ding helaas even zelf terugkijken, voor dit artikel hebben we dus reeds gedeelde afbeeldingen gebruikt. Without further ado, dit viel op:

Jason & Lucia of Bonnie & Clyde

Tuurlijk vallen wat auto-dingen op, maar eerst even wat algemeen nu we toch bezig zijn. Het hele Bonnie & Clyde-gevoel van de hoofdrolspelers Jason en Lucia wordt duidelijk de rode draad door Grand Theft Auto VI. Twee geliefden die door middel van misdaad hun band sterker maken. We zien een hoop verschillende 'stadia' waarin de game gaat plaatsvinden. Van de simpele plattelandsscènes met kleine winkelovervallen naar grote overvallen op dure huizen en winkels in de grote stad Vice City, de parodie van Miami.

Ook valt op dat het dingen samen doen met de twee hoofdrolspelers meer een ding gaat worden. In GTA V had je ook drie karakters, wat vooral tijdens missies een grappige dimensie gaf. In GTA VI lijkt het erop dat je echt bij elke scène met zowel Jason als Lucia kan kiezen wie je wil volgen.

Levenssimulator

Wat ook opvalt is dat er meer nadruk wordt gelegd op de algemene gang van zaken in het leven in Grand Theft Auto VI. We zien een scène in het huis waar Jason zin heeft in een biertje. Dan staat er niet op het aanrecht één flesje bier waar je uit kan drinken zoals in V, maar je opent de koelkast en kan zelfs kiezen welk merk bier je wil. Dit klinkt allemaal wat simpel en doelloos, maar dit soort features maken van GTA de game die het is. Je kan als je wil het spel spelen alsof je een vredelievende burger bent die gewoon wat wil maken van zijn leven. Of een topcrimineel. De keuze is aan jou.

Auto-features

Goed, je zit op Autoblog, dus richten we ons ook even op wat opvalt qua auto's. Voor specifiek welke auto's we allemaal zien is een artikel te kort, maar veel ervan is herkenbaar als je GTA V kent. Op zich is dat een mooi stukje continuïteit wat Rockstar altijd implementeert: de parodie-merken en dus parodie-auto's bestaan in het hele universum.

Het lijkt erop dat je voor inbreken in een auto meer opties hebt. Je kan een Slim Jim doen (iets duns tussen het raam en de stijl steken om de deur van binnen open te maken) of het raam inslaan zoals in GTA IV en V. Dit is niet meer op het driehoekje drukken en instappen, maar een tweestaps-proces. Het bevordert de 'immersie', maar lijkt wel die richting aan te duiden dat het echt bijna een soort levenssimulator wordt.

We zien een scène dat Jason en Lucia in een blubberdikke Mercedes E-Klasse zitten, tenminste, de GTA-versie daarvan. Hier valt op dat er extreem veel meer detail is aangebracht in de interieurs van auto's in GTA VI. Het lijkt precies op de cabine van een Mercedes E-Klasse of CLS rond 2005. De first-person-modus wordt dus nog een stukje beter in de nieuwe GTA.

Ook zien we dat de BMW 3 Serie Cabrio (E30), een fraaie auto overigens, één van de auto's wordt van Jason en/of Lucia. Met als verrassende feature: bij een bocht maken zien we dat een knipperlicht aangaat. Wederom klinkt het allemaal alsof dit niet baanbrekend is (en misschien is dat het ook niet), maar het zijn allemaal leuke features die toch een extra dimensie geven.

We zien ook twee type autoraces. Het lekte al eens dat een circuit op de kaart te vinden is en met een scène waarin wordt geracet op een circuit is dit bevestigd. Ook zien we een gemodificeerde GTA-versie van de Nissan Skyline R32, speciaal voor collega Robbie, met Need for Speed-achtige nitro uit de uitlaat. Deze doet een straatrace, dus ook die zullen een return maken in Grand Theft Auto VI.

19 november

Mocht je nu op het puntje van je stoel zitten: 19 november is de datum dat Grand Theft Auto VI officieel verschijnt. Pre-orderen kan vanaf 80 euro, met de Ultimate Edition en allerlei goodies voor 100 euro. Een recente peiling liet blijken dat 89 procent van de pre-orderers die extra 20 euro wel kon missen, wat voor een game met deze impact ook een redelijke inschatting lijkt.

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