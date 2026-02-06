Dit opvallende F1-onderdeel uit de beste generatie aller tijden is terug!

Een slimmigheidje dat er ook nog eens heel cool uit ziet!

De F1 begint met de regels voor 2026 steeds meer in de goede richting te bewegen. De auto’s worden kleiner, lichter en hebben een simpeler ontwerp. Ze beginnen zelfs al een beetje te lijken op de auto’s waar ik, geboren in 1998, mee ben opgegroeid. Het heeft er vast mee te maken dat ik jong en onbezonnen was, maar de F1-generatie van 2000 tot en met 2006 is wat mij betreft de beste Formule 1-era ooit.

Met de nieuwe auto’s voor 2026 komen een stukje dichterbij, al missen natuurlijk nog de tot 18.000 tpm gillende V10-motoren. Die krijgen we wellicht nog van papa Hamilton, maar dat is een heel ander verhaal. Waar ik het nu met je over wil hebben, is een ontwerponderdeel van de F1-auto’s om en nabij 2005 die dit jaar een rentree maakt: de stierenhoorns boven het hoofd van de coureur.

Stierenhoorns zei je?

Nog een kleine persoonlijke noot: ik als klein Basje was verzot op Michael Schumacher en zijn knalrode Ferrari. Stiekem kon ik de blauw-gele Renault, maar ook de chrome McLaren-Mercedes goed hebben. Over die laatste auto gaan we het nu hebben.

Je ziet hierboven Juan-Pablo Montoya (nog zo’n mooi figuur uit die tijd) rijden in de MP4-20. Die autonaam mag je vergeten. Wat je moet onthouden, zijn de uitsteeksels achter de helm van JPM die aan weerskanten van de luchthapper zitten. Dit zijn de stierenhoorns waar ik het over heb. Als je de auto van voren bekijkt, lijkt het net of dat deze delen uit de helm van de bestuurder komen. Cool!

De stierenhoorns zijn terug dankzij de bedenker

In de tijd van deze F1-auto bestond het ontwerpteam van McLaren-Mercedes uit knappe koppen als Paddy Low en Pat Fry, maar de hoofdontwerper ken je zeker: Adrian Newey. Hij is na een lange en zeer succesvolle periode bij Red Bull Racing overgestapt naar Aston Martin.

Bij dat team brengt hij zijn ontwerp van twintig jaar geleden terug naar de moderne tijd. Het is misschien lastig om veel van de nieuwe AMR26 te zien hierboven, maar wat duidelijk opvalt zijn de hoorns op de motorkap. Tof! Natuurlijk zou Newey zichzelf niet zijn als ie het idee heeft doorontwikkeld. Zo lijkt het erop dat de van voren gezien linkerhoorn wat verder omhoog uitsteekt dan de rechterhoorn.

Wat is de functie van de hoorns?

Fijn dat een F1-auto er mooi uit ziet, maar het moet natuurlijk ook functioneel zijn. Gelukkig legt Scott Mansell (geen familie van Nigel) van Driver61 uit wat het idee achter de stierenhoorns op een F1-auto is.

Wanneer rijwind tegen de helm van een coureur komt, wordt er turbulentie ontwikkeld. Die vieze lucht verstoort de aerodynamica waardoor het effect van het ontwerp van de motorkap en achtervleugel erdoor geraakt worden. De hoorns vangen de turbulentie op en maken er weer een rechte wind van. Daarmee kan Aston Martin in dit geval dus beter richting geven aan de wind en heeft het ontwerp minder last van de turbulente lucht die van de helm af komt.

Waarom gebruikt niet iedereen de stierenhoorns van Newey? Dat zou volgens Mansell kunnen komen door het extra gewicht dat de hoorns toevoegen. F1-teams hebben al moeite om aan het minimum gewicht te komen. Daar helpen twee grote windgeleiders natuurlijk niet bij. Daarnaast creëren de hoorns luchtweerstand waardoor je inlevert op rechte lijn snelheid. Daarom moet je dus het hele ontwerp achter de hoorns aanpassen op schone lucht.

Je zou zeggen dat de hoorns uitermate geschikt zijn als marketingstunt voor de rode stier van Red Bull, nietwaar? Of zou dit ook een regelrechte verwijzing van Adrian Newey zijn naar zijn oud-werkgever?