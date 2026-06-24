Dit oranje beest kost minder dan Brian Brobbey

Sterker, voor 1 Brobbey kun je ruim 40 van deze oranje scheurneuzen aanschaffen. Da's een flinke selectie...

Dat het WK in volle gang is, hoeven we niet echt uit te leggen toch? Alhoewel het volgens ons wel iets minder leeft dan voorheen. Zal wel komen door het feit dat 48 landen meedoen en er een heleboel prutswedstrijden tussenzitten. Maar nog meer vanwege het tijdsverschil met Amerika, Canada en Mexico. Zo komt Oranje morgennacht pas om 1 uur in actie. Benieuwd of jij gaat kijken. Maar dat terzijde.

Als je zondag wel hebt gekeken naar Nederland-Zweden dan kan je 1 mooie ontwikkeling zeker niet zijn ontgaan. De revelatie van Brian Brobbey. De spits die ze bij Ajax liever naast leek te schieten trapte er op onnavolgbare wijze twee ballen in. Niet tegelijk, want dan zou het niet tellen. En dus schiet zijn marktwaarde omhoog, 27 miljoen wordt hij nu al op geschat.

Maar zelfs met zijn oude prijs van 20 miljoen was Brian nog een flink stuk duurder dan de oranje hooligan die we op Marktplaats hebben gevonden. 40 keer zo duur zelfs en dan hou je nog geld over...

We hebben het over een Mercedes-AMG GT Black Series. Of zoals de verkoper op Marktplaats zelf zegt 'een Mercedes AMG GT, 4.0 Black Series Magmabeam|TrackPace|Carbon'. In het oranje. En die auto kennen we wel toch? 4.0 liter V8 met een flatplane krukas waardoor hij klinkt als een opgefokte 4-pitter, 720 pk, 0-100 in ongeveer 3 seconden en een topsnelheid van bijna 325 kilometer per uur. Hoe dat rijdt legt Wouter je graag uit trouwens.

Deze specifieke auto is dus oranje en zit vol met alles wat Mercedes leverde op deze auto. En met iets meer dan 5000 kilometer is hij nog gewoon nieuw. Alleen verloopt de APK over exact 1 maand, maar dat zullen ze wel regelen als je hem koopt, toch?

Maar wat kost hij dan? Nou, als de transferwaarde van Brian Brobbey 20 miljoen euro was en je daar 40 van deze AMG's van kunt kopen, kom je uit op ongeveer 5 ton. €489.000 om precies te zijn. Veel geld, maar daarvoor koop je dus misschien net de linker teen van de spits van dat andere oranje.

Als je het zo beziet is het een koopje.