Dit paar Red Bull F1 Crocs is geen koopje!

De familie Verstappen heeft goed door dat het nu cashen geblazen is. Zo kwam er al een Franz Hermann-kledinglijn na de eerste test van Max Verstappen op de Nürburgring. Ook Red Bull sprint op de commerciële hooiwagen. De werkgever van Verstappen brengt in samenwerking met Crocs een F1-getinte rubberachtige pantoffel op markt met een pittig prijsje.

Je kijkt hier naar een Crocband Clog die onder de F1-knipogen zit. Denk aan ‘’wielachtige elementen langs de zool’’, een achtervleugel boven de hak, een soort voorvleugel op de neus en, jawel, een halo op de wreef. Je kunt de instapper nog aanvullen met zogenaamde Jibbitz-bedeltjes die ook het F1-thema volgen.

Naast de F1-auto Croc is er nog een snellere stapper, de Classic Runner. Deze Croc heeft een wat vlugere vorm en draagt alleen de teamkleuren van de renstal. Ze hebben er in dit geval geen F1-auto van geprobeerd te maken, wat me een goede keuze lijkt. Ook hier kun je weer bedeltjes op bevestigen.

Wat kosten de Red Bull F1 Crocs?

De Oracle Red Bull Racing x Crocs-collectie gaat vanaf vrijdag 22 mei in de verkoop. Je kunt jezelf wel al op een wachtlijst laten zetten voor een paar sloffen. Het eerste paar Crocband Clogs gaat voor het ruime bedrag van 95 euro. Het andere setje heb je voor 85 euro. En dat terwijl een standaard paar Crocs 38,49 euro kost. Maar goed, je bent F1/Red Bull Racing/Verstappen-fan of je bent het niet.