Dit parkeerplekje voor de Lamborghini Urus kost 4,4 miljoen

Krijg je er wel een heel huis bij. Dat wel.

In Amsterdam zijn garages ongeveer net zo zeldzaam als de burgemeester die erop staat dat haar ambtenaren allemaal in dikke diesels rijden. Want dat voorrecht is enkel en alleen voorbehouden aan Femke zelf... Dus als er in de stad een huisje vrijkomt waarbij de garage bijna net zo interessant is als het huis zelf, dan heb je onze aandacht.

Waar gaat het allemaal over dan? Nou, het is een zogeheten loft, het ligt aan de Bloemgracht, middenin de Jordaan, het kost ruim 4,3 miljoen euro en heeft alles wat je in deze prijsklasse mag verwachten. Een enorme woonkamer, meerdere slaapkamers, drie badkamers, een gym, een kantoor en een tuin. Blablabla, heel mooi allemaal, het gaat natuurlijk om de garage.

Deze parkeerplek is niet zo'n veredelde fietsenberging waar je met veel kunst- en vliegwerk een Fiat 500 in krijgt, maar een serieuze garage met een eigen ingang aan de Bloemstraat. Volgens de advertentie is er ruimte voor een auto, een Biro en nog wat tweewielers. Waarvan akte, want de makelaar heeft de -inmiddels behoorlijk obligate- Lamborghini Urus én een Biro voor je neergezet. Is altijd handig. Als je hard hebt gewerkt buiten de ring, kun je na de rit naar huis je Urus gewoon thuis parkeren. En als je dan een stukje sushi wil klappen bij Momo, neem je de Biro mee. Amsterdamser krijg je het niet!

Maar goed, er is meer dan alleen de garage. Het huis zelf bestaat uit twee samengevoegde appartementen en telt ongeveer 330 vierkante meter woonoppervlak. Het interieur werd bovendien aangepakt onder begeleiding van Eric Kuster en bevat zelfs een kantoor dat ooit door Jan des Bouvrie werd ontworpen.

En het 'name droppen' houdt hier nog niet op, nee joh, ben je mal? Volgens Quote is de eigenaar namelijk niemand minder dan investeerder en Dragons' Den-bekendheid Maasbert Schouten. Het pand heeft bovendien nog een bekende naam op de oud-bewonerslijst staan, want in het verleden woonden ook Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau hier.

Wil jij ook op die lijst komen te staan én een parkeerplek voor je Urus wensen, dan moet je maar even hier kijken. En oh ja, ook 4,4 miljoen euro meenemen. Dat ook.

Koop dan?