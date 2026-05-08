Dit trucje van de Mercedes (GL)C-Klasse gaat niet herhaald worden

De Mercedes C-Klasse en GLC EV's mogen dan volledig nieuw zijn, het zijn officieel geen opvolgers van de bestaande C en GLC. Die blijven de invulling voor mensen die liever een verbrandingsmotor hebben. In theorie de winnende tactiek, want zo geef je de klant de keuze. Toch mist de klant wel de andere zaken die het karakter vormen van een (GL)C EQ, zoals bijvoorbeeld het nieuwe interieur of het design met die bijzondere 'grille'. Dat wil Mercedes anders gaan doen.

We zeiden het al in onze vergelijking tussen de C en C EQ: oud is niet de goede term. De nieuwe C-Klasse EQ (W520) blijft bestaan naast de huidige Mercedes C-Klasse (W206). Die laatste krijgt binnenkort zelfs een facelift. De GLC kent dezelfde tweedeling tussen ICE en EV. Zoals gezegd is het echter niet zoals bijvoorbeeld een BMW X3 en iX3 van de vorige generatie waar de elektrische modellen iets anders ogen maar duidelijk uit hetzelfde hout gesneden zijn. Het zijn compleet andere auto's en de elektrische modellen voelen als een hele generatie nieuwer.

EV-afscheiding

Een manager bij Mercedes vertelt aan AutoExpress dat het merk de reactie op hun EV's een beetje verkeerd in heeft geschat. Het merk dacht dat EV-kopers graag wilden dat de EV iets bijzonders moet zijn, iets wat compleet nieuw is ten opzichte van de ICE-modellen. Dat verklaart bijvoorbeeld de EQ-serie (EQS, EQE et cetera). De realiteit blijkt anders te zijn. Kopers vinden hun weg naar de elektrische Mercedessen toch wel en willen het liefst dat het vooral een Mercedes is. Dus met het bekende design en de bekende techniek.

Dichter bij elkaar

Het zorgt ervoor dat de aankomende generatie Mercedes EV's minder gescheiden wordt van de ICE-modellen. Of andersom. Hoe je het moet zien is wel een beetje de eerdergenoemde iX3-strategie. Hetzelfde model met dezelfde technologie, maar dan elektrisch. Minder opvallend anders doen dan voorheen. Het blijkt dat de koper qua aandrijflijn zijn keuzes vrij natuurlijk maakt, maar de auto's moeten vooral lekker Mercedes blijven.

Het resultaat is ook al te zien bij de kleine broer van de C EQ, de Mercedes CLA. Die is ontwikkeld voor de EV-versie met bijna 800 kilometer rijbereik, maar het universele platform kan ook benzineversies aan. Het wijst hopelijk zichzelf bij de aankomende modellen, dus duidelijkheid volgt. Wel is duidelijk dat een losse 'EQ-serie' zoals we zagen, tot het verleden behoort. En dat voor de auto van de toekomst.