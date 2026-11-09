Dit type auto wint razendsnel terrein in Nederland

De tradiotionele types verliezen steeds meer terrein.

Ja, want we zoeken steeds minder naar auto's met een benzine- of dieselmotor. Zeker tweedehands. De Nederlander lijkt de hybride auto helemaal te hebben ontdekt. Waar we jarenlang vooral op zoek gingen naar een tweedehands benzineauto, kijken we tegenwoordig steeds vaker naar een occasion met een elektromotor erbij. En dat is inmiddels behoorlijk goed te merken.

Uit cijfers van Gaspedaal.nl blijkt dat in oktober bijna een kwart van alle clicks naar hybride occasions ging. Begin dit jaar was dat nog zo'n 22 procent. Alleen al ten opzichte van september steeg de belangstelling met 5 procent.

En de benzineauto dan?

Nou, de benzinemotor is echt nog lang niet afgeschreven. Sterker nog, ruim de helft van alle clicks gaat nog altijd naar benzineauto's. Maar met 52,7 procent is dat wel het laagste aandeel van dit jaar. Ook 100% elektrische occasions worden steeds vaker bekeken. Begin dit jaar waren ze goed voor 9 procent van alle clicks, inmiddels is dat ruim 14 procent.

En wat kost dat allemaal? Een tweedehands hybride staat gemiddeld voor ruim 38.000 euro te koop. Een elektrische occasion is met gemiddeld 37.000 euro zelfs iets goedkoper. Al zijn dat natuurlijk gemiddelden en kun je voor veel minder geld ook prima exemplaren vinden.

De belangstelling groeit dus, maar dat betekent nog niet dat we massaal hybrides kopen. De occasionverkoop bij autobedrijven daalde in oktober zelfs met 2,8 procent. Misschien moeten die hybrides eerst nog een paar duizend euro goedkoper worden voordat we daadwerkelijk onze portemonnee trekken.

Maar hee, we moeten ergns beginnen toch?