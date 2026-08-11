Dit unieke, origineel Belgische duo gaat onder de hamer

Het is uitverkoop in België. Of zoals ze daar zeggen: solden. We brachten eerder al een enorme Mercedes-collectie onder het voetlicht die geveild wordt, nu gaat er ook nog een heel bijzonder duo onder de hamer.

Het betreft twee derde van de Holy Trinity: een McLaren P1 en een LaFerrari. Het bijzondere is dat deze auto’s origineel Belgisch zijn. Je kunt je voorstellen dat er niet veel van LaFerrari’s en P1’s nieuw geleverd zijn in België. Het aantal LaFerrari’s weten we niet, maar van de P1 waren het er in ieder geval maar twee.

Leasegrijs

We zeggen altijd dat Nederlanders saaie kleuren kiezen, maar Belgen kunnen er ook wat van. Deze LaFerrari en P1 zijn allebei uitgevoerd in leasegrijs. Maar dat is juist weer bijzonder, want dat is een zeldzame kleur voor deze modellen. Ondergetekende is een uitgesproken tegenstander van grijze auto’s, maar eerlijk is eerlijk: op deze auto’s staat het best fraai. Zeker in combinatie met de zilverkleurige velgen onder de P1. Dat gezegd hebbende: doe toch maar gewoon een tof kleurtje.













Deze Ferrari en McLaren zijn alweer 11 jaar oud, maar de techniek is nog niet gedateerd. 963 pk (voor de LaFerrari) en 916 pk (voor de P1) is nog steeds indrukwekkend. Ja, er zijn inmiddels auto’s met 2.000 pk, maar gevoelsmatig voegt alles boven de 1.000 pk weinig meer toe. En met hun hybride techniek zijn deze hypercars natuurlijk helemaal bij de tijd. Sterker nog: dit waren de trendsetters.

Bizar prijsverschil

De McLaren P1 is een echte garage queen, want daar is maar 293 kilometer mee gereden. De LaFerrari is wel eens van stal gehaald, want die heeft 13.069 kilometer op de teller staan. Deze auto heeft ook al twee eigenaren versleten, terwijl de P1 regelrecht van de eerste eigenaar komt.

De P1 is ook de zeldzaamste van de twee, want daar zijn er maar 375 van gemaakt. Van de LaFerrari zijn er 500 gebouwd en ook nog eens 210 Aperta’s. Dat zijn er dus 710 in totaal, bijna dubbel zoveel als van de McLaren.













De McLaren P1 is dus objectief gezien specialer, maar er is toch een bizar prijsverschil ontstaan. De waarde van deze McLaren P1 wordt door Broad Arrow in geschat op een luttele € 1,4 tot 1,8 miljoen, terwijl de LaFerrari € 4 tot 5 miljoen moet opbrengen. En dan heeft de LaFerrari nog een stuk meer kilometers ook. Maar ja, er zit nu eenmaal een Ferrari-badge op.

De foto’s die je hier ziet zijn overigens gemaakt in Zeeland en de auto’s worden niet ver daarvandaan geveild. Dit duo zal in oktober onder de hamer gaan tijdens de Zoute Concours Auction van Broad Arrow in Knokke.

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