Dit vakantieland weigert Tesla FSD: "Risico is te groot"

Nederland was het startschot voor het invoeren van het ondersteund zelfrijdende systeem supervised Full Self Driving (FSD) van Tesla. Verschillende Europese landen volgden, maar lang niet allemaal. Waar Nederlandse vakantiegangers in Tesla’s voorlopig niet supervised FSD kunnen gebruiken, is Frankrijk.

Volgens de Franse minister van Transport Philippe Tabarot is Frankrijk nog niet klaar voor Tesla FSD en Tesla FSD nog niet klaar voor Frankrijk. Hij zegt: “We vinden dat dit systeem weliswaar een aantal technische vooruitgangen met zich meebrengt, maar dat de veiligheidsrisico's nog te groot zijn”.

Het Franse 'non' is een flinke tegenvaller voor Tesla, dat had gehoopt FSD nog in 2026 breed uit te kunnen rollen op de Europese markt. Hoewel de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in Nederland als typegoedkeuringsinstantie voor Tesla binnen Europa fungeert, moeten individuele lidstaten en de UNECE akkoord gaan met de regelgeving rondom zogeheten Driver Control Assistance Systems (DCAS).

Tesla FSD in Europa in de zomer van 2026

Voor Nederlandse Tesla-rijders die deze zomer richting de Côte d'Azur of de Dordogne trekken, verandert er dus niks: je zult de Franse péage-wegen voorlopig gewoon zelf met de handen aan het stuur moeten trotseren. Op weg naar Frankrijk kun je het systeem nog wel even gebruiken in België. Daar is het ook toegestaan, net als in Denemarken, Litouwen en Estland.

Via Nu.nl

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