De bijtelling op de EV van de zaak verandert in 2027

Vanaf 1 januari 2027 veranderen de fiscale spelregels rondom auto's van de zaak namelijk. Zo ook die van de bijtelling op EV’s.

Wat is bijtelling ook alweer? Wanneer je een auto van de zaak rijdt, maar die ook privé wilt gebruiken, moet je vanaf 500 privé kilometers extra gaan betalen voor dat gebruik. In 2026 geldt voor een volledig elektrische auto een verlaagde bijtelling van 18 procent over de eerste 30.000 euro van de fiscale cataloguswaarde. Over het meerdere boven die 30 mille betaal je het standaardtijdvak van 22 procent. Dit verandert. Oh, en voor een waterstofauto geldt de grens van 30.000 euro niet.

Bestel nu nog je EV van de zaak

Vanaf 1 januari 2027 stijgt de verlaagde bijtelling voor nieuw geregistreerde EV's naar 20 procent over de eerste 30.000 euro. Boven de 30.000 euro blijft het tarief 22 procent. Je kunt dus het beste voor de jaarwisseling alvast een EV van de zaak registreren. De bijtellingskorting geldt namelijk op de datum van de eerste kentekenregistratie en blijft daarna vijf jaar lang ongewijzigd.

Om te laten zien hoeveel geld je qua bijtelling kunt besparen, nemen we een EV met een waarde van 45.000 euro. Over de eerste 30.000 euro betaal je dus het lagere tarief en de overige 15.000 euro een percentage van 22 procent. Daardoor is de EV in 2027 qua bijtelling 600 euro duurder per jaar, of 3.000 euro over vijf jaar.

Wacht niet te lang!

Wie zich afvraagt of je beter dit of volgend jaar je EV van de zaak moet registreren weet nu: doe het dit jaar nog! Dan profiteer je 5 volle jaren lang van de lagere 18 procent bijtelling. Wacht je tot 2027, dan zit je vast aan 20 procent. Wacht al helemaal niet op 2028 en daarna. Vanaf dat jaar vervalt de verlaagde bijtelling op EV's zelfs helemaal en betaal je 22 procent over het hele bedrag. Dan kost het je dus nog een keer 600 euro per jaar.

Let wel: het gaat de Belastingdienst puur om de Datum Eerste Toelating (DET) op het kentekenbewijs, niet om de besteldatum. Gezien de leveringsperiodes bij veel autofabrikanten moet je niet wachten tot december, maar nu je order definitief maken. Het is voor je baas of voor jou als ondernemer sowieso wel handig om de auto van de zaak in te ruilen voor een EV vanwege de pseudo-eindheffing.

Hoofdfoto: Porsche Taycan GTS gespot door bartsmid

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