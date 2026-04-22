Dit verandert er op 1 juli 2026 voor de Nederlandse automobilist

Plannen die een tijdje terug zijn vooruitgeschoven worden binnenkort werkelijkheid. Vanaf 1 juli 2026 staat er heel wat te veranderen in het Nederlandse verkeer. De veranderingen zijn voor veel automobilisten niet zo rigoureus als vorig jaar .Hieronder neem ik je mee door de wijzigingen.

Nieuwe auto’s

Op 1 juli 2026 gaan de Europese veiligheidsregels voor nieuwe auto’s in. Vanaf die woensdag moeten nieuwe auto’s verplicht een aantal zaken aan boord hebben.

Zwarte doos

Alle nieuwe auto’s die vanaf 1 juli 2026 in de EU zijn goedgekeurd moeten bijvoorbeeld een Event Data Recorder of EDR hebben. Je kunt dit zien als de zwarte doos uit vliegtuigen die dus ook in auto’s komt te liggen. Het systeem meet te allen tijde je snelheid, reminput maar ook gordelgebruik.

Adaptief remlicht

Wie straks in een nieuwe auto boven de 50 km/u rijdt en flink in de ankers gaat, heeft achter zich een knippert remlicht. Daarmee geef je de boodschap door aan degene achter je: ‘ik rem extra hard dus beter begin jij ook met remmen!’. Tevens schieten de alarmlichten automatisch aan wanneer je tot stilstand komt na de harde remactie.

Controle camera

Het Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) is ook van de partij. Deze lange naam is de term voor een cameraatje in de cabine die op de bestuurder gericht staat. Via deze camera moet de auto controleren of degenen achter het stuur wel alert aan het rijden is, maar ook of de bestuurder niet te lang naar het middenscherm staart. Je mag meer irritantie piepjes verwachten door dit systeem.

Voorbereiding alcoholslot

Alle nieuwe personenauto’s in de EU met een bouwdatum na 1 juli 2026 moeten ook de ingrediënten hebben om een alcoholslot in te kunnen bouwen. Je hoeft dus niet iedere keer bij het wegrijden te blazen, maar de aansluitingen moeten er wel zijn om zo’n slot aan te brengen.

EV-rijder, sluit snel een laadpaal aan!

Ook alleen in Nederland veranderen er wat zaken voor weggebruikers. Zo adviseert de BOVAG , EV-eigenaren die graag thuis willen opladen maar nog geen laadpaal hebben om voor 1 juli een aanvraag in te dienen. ‘’Tot die datum geldt dat alleen grootverbruikers bij een aanvraag voor een nieuwe of zwaardere stroomnetaansluiting op een wachtlijst worden gezet in geval van een vol stroomnet. Maar vanaf 1 juli mogen netbeheerders ook gewone huishoudens op een wachtlijst zetten in geval van zogenoemde netcongestie’’, schrijft de BOVAG.

Dit geldt ook voor bedrijven: ‘’Heb je als bedrijf zelf ook plannen waarvoor een grotere stroomaansluiting nodig is? En ben je kleinverbruiker (tot 3 x 80 Ampère)? Dan geldt deze datum van 1 juli ook voor jou. Doe dan ook voor deze datum een aanvraag voor verzwaring bij je netbeheerder.’’

Wegenbelasting

Nieuwe tarieven

Vanaf 1 juli 2026 gelden voor bepaalde voertuigen nieuwe tarieven. Nederlanders die hierdoor worden getroffen krijgen hier voor het einde van deze maand (april) een brief over. De veranderingen zitten hem in het bedrijfsleven.

Minder mrb en tol vrachtwagens en werkauto’s

Voor vrachtwagens gaat op 1 juli de vrachtwagenheffing in. Zeg maar het tolheffen voor trucks. Dit komt doordat we in Nederland stoppen met het Eurovignet. Heb je een Eurovignet dat na 30 juni 2026 nog geldig is? Dan kun je geld terugvragen bij de Belastingdienst. Wanneer de vrachtwagenheffing ingaat, geldt het Europese minimumtarief motorrijtuigenbelasting. Je betaalt in de basis minder belasting, maar moet ook tol gaan betalen. De tarieven vind je hier .

Gebruik je je personenauto of vrachtwagen als werktuig of werkplaats, zoals bij kermis- of circusexploitanten die kermisbenodigdheden of circusbenodigdheden rondtrekken? Dan gelden dezelfde regels. Dit geldt ook voor rijdende winkels. De nieuwe tarieven gaan in vanaf het 1e tijdvak dat begint vanaf 1 juli 2026. Je betaalt de mrb altijd over een tijdvak van 3 maanden. Het bijzonder tarief voor bestelauto's die zijn ingericht als werktuig of werkplaats blijft wel bestaan.

Bedrijfsvoertuigenpark

Op 1 juli 2026 vervalt ook de regeling bedrijfsvoertuigenpark. Hiermee kan je motorrijtuigenbelasting (mrb) terug te vragen als een bedrijf meer vrachtauto's dan aanhangwagens heeft, gebaseerd op de combinatie. De wijziging betekent dat je vergunning bedrijfsvoertuigenpark op of na 1 juli niet meer geldig is. Je kunt over de periode tot 1 juli 2026 nog mrb terugvragen met dit formulier .

Strengere EU-regels bestelbussen

Tot slot nog een EU-brede maatregel. Op 1 juli 2026 gaat het mobiliteitspakket I in. Dit pakket is gericht op het aanpassen van de regels voor lichte bedrijfswagens .

Tachograafplicht in het buitenland

Bestelbussen die de grens over gaan hebben vanaf 1 juli van dit jaar een slimme tachograaf (SMT2) nodig. Zo’n apparaatje houdt bij of je je netjes houdt aan de rij- en rusttijden. Vanaf 1 juli 2026 is een SMT2 ook verplicht voor voertuigen vanaf 2.500 kg.

Cabotageregels

De Europese Unie wil strenger controleren op binnenlands vervoer door een vervoerder uit een ander EU-land. Bijvoorbeeld: een Spaans transportbedrijf vervoert producten tussen twee steden in Nederland. Dit heet cabotage. De Benux heeft hierin een eigen pact waardoor hier geen cabotage geldt. In de rest van de EU geldt de regel: maximaal 3 ritten binnen 7 dagen na een internationale lossing, met een 'cooling-off' periode van 4 dagen daarna in dat land. Deze regels golden al voor vrachtwagens, maar gaan vanaf 1 juli dus ook in voor bestelbussen.

Terugkeerplicht

Nog een regel die gaat over het vervoeren in het buitenland. Een werkbusje op Nederlandse kenteken moet iedere acht weken tenminste één keer terug naar het thuisland. Dit heet ‘return home vehicle’. Deze regel is er om brievenbusfirma’s tegen te gaan.

Detacheringsregels

Bestuurders van lichte bedrijfswagens uit het buitenland hebben vanaf 1 juli recht op het minimumloon, het cao-loon en bepaalde arbeidsvoorwaarden van het EU-land waar ze aan het werk zijn. Ze krijgen ook een detacheringsverklaring.

Hoofdfoto: Ferrari 812 Competizione gespot door nlhighwayspots