Dit 1.200 pk-monster is slechts het begin van een bijzondere comeback

Het Britse Jensen International is definitief terug. Nadat het merk eerder dit jaar al wat plagerige teasers liet zien is de comeback nu compleet. En dat doet Jensen niet halfbakken.

Jensen trapt het nieuwe hoofdstuk af met de Interceptor GTX. Dit is een compleet nieuwe ontworpen auto die gericht op het circuit. De carrosserie is een staaltje ambachtelijk vakwerk: Coventry Metalcraft klopte de aluminium panelen met de hand op maat. Het design — ontworpen in samenwerking met Avant Design — knipoogt subtiel naar de lijnen van de Interceptor uit 1966, inclusief de 'zwevende' C-stijl en de bolle achterruit.









Het uiterlijk verraadt wel al zijn circuitgenen. De Jensen heeft een aero-pakket van Artiglio Automotive Studio, compleet met een enorme voorsplitter, een vlakke ondervloer en een verstelbare tweelaagse achtervleugel die ruim 350 kilo aan neerwaartse druk genereert.

De krachtbron

Onder de lange motorkap ligt een dikke Amerikaanse V8. Jensen klopte aan bij het Texaanse Late Model Engines (LME) voor een blok dat gebaseerd is op de GM LT-architectuur, al is meer dan 80 procent van de onderdelen vervangen door speciaal gebouwde motorsport-hardware.

Het eindresultaat is een 6,8-liter achtcilinder die hulp krijgt van een 2,65-liter Roots-type supercharger met elektronische drukregeling. In standaard GTX levert het blok 960 pk, maar het motormanagement kan worden afgesteld tot een bizarre 1.200 pk en 1.490 Nm koppel. Het vermogen gaat via een koolstofvezel aandrijfas naar een achterin geplaatste zestraps sequentiële versnellingsbak en een sperdifferentieel. Remmen doe je trouwens via een setje van AP Racing met een instelbaar motorsport-ABS.

Race-interieur

De cabine is natuurlijk ook volledig gericht op circuitrijden. Er is een FIA-goedgekeurde rolkooi, koolstofvezel kuipstoelen, zespuntsgordels en een racedisplay. Wel is de cabine subtiel aangekleed met Alcantara en oranje stikselaccenten om de Britse herkomst eer aan te doen.

Jensen Interceptor-straatauto is onderweg!

Na deze circuitversie staat er al een straatlegale Interceptor GT en iets hardere GTR op de planning. Waarom bouwt Jensen eerst deze extreem gewijzigde GTX? Volgens Managing Director David Duerden is het de snelste manier om het platform, het netwerk van topleveranciers en de techniek in de praktijk te testen. Maar liefst 80 procent van de buitenpanelen en de mallen van de GTX zouden rechtstreeks overgeheveld zijn naar de aankomende straatmodellen. Stiekem kijk ik daar wat meer naar uit dan het racemonster, maar toch: Jensen is terug en daar zijn we maar wat blij mee!

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