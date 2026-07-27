Let goed op als je dit bord ziet. Het kan duur uitpakken

Met de auto naar Spanje? Dan is er een nieuw verkeersbord waar je maar beter even op let. Het ziet er misschien wat vreemd uit, maar als je niet weet wat het betekent, kan dat je zomaar 200 euro kosten.

Het gaat om verkeersbord P-35. Een waarschuwingsbord met twee auto's en kruisende pijlen. Klinkt ingewikkeld, maar de boodschap is eigenlijk heel simpel. Het bord waarschuwt voor een zogenoemde vlechtstrook, in het Spaans een 'carril trenzado'. Jaja, zijn die drie jaar in Spanje en de twee weken bij de nonnen in Vught niet voor niets geweest. Maar dat terzijde...

De vlechtstrook dus. Dat is een situatie waarbij verkeer op twee rijstroken tegelijkertijd van rijstrook moet wisselen. Auto's van links willen naar rechts, terwijl auto's van rechts juist naar links willen.

Juist daar gaat het regelmatig mis. Veel bestuurders denken dat één van beide rijstroken automatisch voorrang heeft, maar dat is niet zo. Het draait juist om anticiperen, snelheid aanpassen en elkaar de ruimte geven. Wie zich er met de ellebogen tussendoor probeert te drukken of gevaarlijk rijgedrag vertoont, riskeert een boete van 200 euro.

Voor Nederlandse automobilisten is het bord extra verwarrend. In Nederland kennen we geen specifiek waarschuwingsbord voor dit soort situaties. In Spanje duikt het juist steeds vaker op, vooral rond grotere steden en drukke snelwegen. De Spaanse verkeersdienst heeft het ingevoerd om bestuurders eerder te waarschuwen voor deze bijzondere vorm van invoegen.

Dus zie je deze zomer in Spanje een driehoekig bord met twee auto's en kruisende pijlen? Dan is het geen artistieke interpretatie van een file, maar een teken dat je even extra scherp moet zijn.

Dat scheelt niet alleen een hoop stress, maar mogelijk ook tweehonderd euro. Kun je een hoop sangria voor kopen!