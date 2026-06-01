Dit waren de Nederlandse verkooptoppers van mei

Het is alweer juni, dus we hebben de verkoopcijfers van mei voor jullie. Er zitten geen enorme verrassingen tussen, als je de verkoopcijfers van de afgelopen maanden een beetje gevolgd hebt. Heb je dat niet, dan praten we je even bij.

Eerst even het algemene plaatje: de verkoopcijfers zijn met 1,1% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Een licht stijging, maar een stijging is een stijging. Er zijn in totaal 29.915 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Meer dan de helft daarvan (50,1%) was een hybride. Let wel: de Bovag hanteert een brede definitie van hybrides, dus ook mild hybrids tellen mee. En tegenwoordig is bijna elke benzineauto een mild hybrid. Daarom was het aandeel van reguliere benzineauto’s maar 6,9%. Volledig elektrische auto’s waren goed voor 41,3%.

Bestverkochte merken

Kia was wederom heer en meester. Dat mag inmiddels geen verrassing meer heten. Met 3.303 registraties namen ze duidelijk afstand van de nummer twee, Toyota. Volkswagen moet genoegen nemen met een derde plaats. Intussen is Renault lekker bezig, want die treffen we op de vierde plaats. Dat is vooral te danken aan de nieuwe Clio en de Renault 5. Dat bewijst maar weer eens wat een domme zet het was van Ford om het B-segment te verlaten. Ook al keert de Fiesta nu terug op basis van – jawel – de Renault 5.

Enfin, de top 5 bestverkochte merken zag er zo uit:

Kia: 3.303 registraties

Toyota: 2.542 registraties Volkswagen: 2.357 registraties Renault: 1.994 registraties Volvo: 1.857 registraties

Bestverkochte modellen

Tesla zagen we niet bij de bestverkochte merken, maar ja, het is lastig om een plekje in die lijst te veroveren als je maar twee modellen hebt. Die modellen lopen wél heel goed: de Model Y stond op de tweede plek en de Model 3 op de derde plek. De bestverkochte auto van mei was echter de Kia Picanto. En dit is niet de enige A-segmenter in de top 5, want de Aygo X staat op de vijfde plek.

Kia Picanto: 737 registraties Tesla Model Y: 712 registraties Tesla Model 3: 671 registraties Kia EV3: 634 registraties Toyota Aygo X: 615 registraties

Als we specifiek naar EV’s kijken staat Tesla alsnog op nummer 1, met de Model Y. De Kia EV3 en Skoda Elroq – dé verkoopkanonnen van 2025 – doen ook nog aardig mee en daarnaast zien we dat de nieuwe Kia EV5 ook aanslaat. Het lijkt erop dat Kia wéér een succesnummer te pakken heeft.

Dit waren de bestverkochte EV's in mei:

Tesla Model Y: 712 registraties Tesla Model 3: 671 registraties Kia EV3: 634 registraties Kia EV5: 513 registraties Škoda Elroq: 439 registraties

Cijfers: RAI Vereniging & Bovag