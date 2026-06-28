Dit was de GP van Oostenrijk 2026!

De GP van Oostenrijk, de thuisbasis van Red Bull, zou natuurlijk een prachtig moment zijn om Verstappen een dikke comeback te laten maken. Dan moet 'ie wel een paar plekjes naar boven kunnen. Lukt dat? Het antwoord op die vraag, en meer, vonden we vandaag tijdens de GP van Oostenrijk 2026.

Start

George Russell kan zijn P1 behouden, terwijl P2 en P3 omdraaien met nu Hamilton die vol in de aanval gaat. Antonelli op P4 gaat ook vol voor de aanval maar komt meermaals naast de baan. Ondanks dat hem dat op P3 brengt, moet hij die weer terug geven aan Leclerc. In die actie weet Verstappen toe te slaan en die pakt P3.

Verstappen en Hamilton in gevecht

Alsof het weer een paar jaar geleden is, wil Max Verstappen zijn slag slaan op Lewis Hamilton. Dat lukt in eerste instantie, maar Lewis slaat terug. Een ouderwets gevecht volgt, maar helaas voor Max weet Lewis zijn plekje te behouden. Het zet de twee weer even op scherp, al duikt Hamilton direct de pits in om schouderdrukken te voorkomen.

Nadat meerdere auto's een pitstop hebben gemaakt, komen Hamilton en Verstappen elkaar weer tegen om plek drie te bemachtigen. Dan lukt het Verstappen wél om hem er voorbij te steken, wat hem plek 3 oplevert (virtueel P2, want Antonelli moet nog de pits in).

Die pitstop gebeurt precies wanneer een VSC afgegeven wordt, wat potentieel cruciaal is voor welke positie Antonelli inneemt na deze pitstop. Die eindigt op P3 terwijl Verstappen de jacht nog steeds heeft geopend op Russell. De Brit blijkt echter moeilijk te vangen.

Verstappen op kop, maar...

Een ietwat bijzondere strategie van Red Bull volgt. De monteurs gaan klaarstaan om Verstappen de pits in te laten, Mercedes reageert gelijk door Russell ook naar binnen te sturen. Alleen... Max gaat niet naar binnen. Dat zet hem natuurlijk op P1, maar nu moet 'ie dat nog volhouden. Verstappen gaat pas een paar rondes later de pits in om met verse banden vol de aanval in te zetten op Russell.

Met nog minder dan 10 ronden te gaan is Max Verstappen het gat wel aan het verkleinen, maar de vraag is of het genoeg is. Ondanks dat Verstappen alles op alles zet en het gat heeft verkleind van ruim tien naar 3,7 seconden, zijn er niet genoeg rondes om Russell binnen te hengelen. Inmiddels krijgt Antonelli ook Verstappen in zijn vizier, waardoor de top 3 in de laatste fase ineens erg dicht bij elkaar komt. Een ietwat climaxloze GP van Oostenrijk lijkt daarom in ronde 70 van de 71 nog even spannend te worden.

Uitslag

Met slechts 1,9 seconden tussen de top drie weet Russell hem toch binnen te hengelen na de hele race op P1 te rijden. Ondanks een beresterke laatste ronde, wist Antonelli helaas niet het gaatje te vinden wat 'ie nodig had. Dat levert de Italiaan P3 op, met Verstappen die alsnog P2 weet te pakken.

De top 10 is daarmee als volgt: