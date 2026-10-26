Dit wil je niet horen als je een benzineauto hebt

Voor wie hoopt dat de benzineprijzen binnenkort weer een beetje normaal worden, hebben we slecht nieuws. Heel slecht nieuws zelfs.

Volgens het Internationaal Energieagentschap blijven benzine en vooral diesel waarschijnlijk tot ver in 2027 peperduur. En daar kunnen we voorlopig weinig aan veranderen. De adviesprijs voor een liter Euro95 staat inmiddels op 2,579 euro. Voor diesel betaal je zelfs 2,714 euro per liter. Een tank van 60 liter benzine kost daarmee ruim 154 euro. Minder duur dan een paar weken geleden, maar nog steeds een schofterige aanslag op je portemonnee elke keer.

Vooral diesel wordt een probleem

De oorzaak ligt vooral in het Midden-Oosten. Door de oorlog met Iran is de aanvoer van olie en brandstoffen verstoord. Hoewel de export via de Straat van Hormuz grotendeels is hersteld, blijven aanvallen op tankers en olie-installaties voor problemen zorgen. Vooral diesel is schaars. Wereldwijd werd in september dagelijks 700.000 vaten minder diesel geëxporteerd dan een jaar eerder. Raffinaderijen kunnen dat tekort voorlopig niet goedmaken.

En daar komt de winter nog bij. Europa heeft ook te maken met lage gasvoorraden en moet op de wereldmarkt concurreren met landen als China en Japan. IEA-topman Fatih Birol hoopt daarom vooral dat het geen al te strenge winter wordt.

Er is wel een klein lichtpuntje. Het agentschap verwacht dat de productie van benzine en diesel begin 2027 iets aantrekt. Maar dat is lang niet genoeg om de prijzen weer enigszins voelbaar te laten zakken. En het verkopen van brandstoffen uit onze eigen noodvoorraden ook niet, helaas.

Kortom, we hopen dat je flink gespaard hebt, of naar je werk kunt lopen, met een dikke muts op.

Anders wordt het een dure winter.