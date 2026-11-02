Dit is mogelijk de duurste F1-auto die ooit onder de hamer gaat

Je hebt allerlei bijzondere auto's die op veilingen belanden, maar deze Williams is wel heel bijzonder. Het gaat hier namelijk om een auto uit het laatste seizoen van F1-legende Ayrton Senna. De auto wist dertig jaar lang buiten beeld te blijven, maar binnenkort mag iemand met een hele grote portemonnee zich dan toch echt de nieuwe eigenaar noemen.

Enorm zeldzaam

We hebben het hier over de Williams FW16 uit 1994 met chassisnummer FW16B-01. Dat is de auto waar Ayrton Senna mee reed tijdens tests en de warming-up van de Grand Prix van Brazilië. Tijdens de race stapte hij over naar een andere auto, dus het is niet de auto waarmee hij zijn laatste GP reed.

Desalniettemin, desalnietteplus, is deze Williams echt enorm zeldzaam. Dit is namelijk één van slechts twee overgebleven FW16-chassis waarvan bekend is dat Senna ermee heeft gereden. Daarnaast stond er ook een speciale afspraak tussen Senna en Williams. Mocht het team in 1994 het constructeurskampioenschap winnen, dan mocht Senna een F1-auto uit dat seizoen zelf houden.

Zoals we allemaal weten liep het allemaal net een beetje anders... Senna crashte tijdens de GP van San Marino, de derde race van het seizoen. Williams kreeg het uiteindelijk alsnog voor elkaar om het constructeurskampioenschap te winnen. Het team besloot daarom gewoon de afspraak na te komen en schonk chassis FW16B-01 aan de familie van Senna. Een prachtig gebaar natuurlijk, zeker omdat Senna zelf de auto nooit meer in ontvangst kon nemen.

Nog specialer dan je dacht

Toch werd de auto niet gewoon in een schuurtje gezet na het overlijden van Senna. Deze diende in Monaco namelijk nog gewoon als reserveauto van Damon Hill en daarna debuteerde David Coulthard ermee tijdens de GP van Spanje. Vervolgens reed Nigel Mansell ermee tijdens zijn comeback bij de GP van Frankrijk. Dus ja, drie wereldkampioenen hebben in deze specifieke auto gereden. Alsof die nog niet speciaal genoeg was.

Later werd de F1-wagen aangepast FW16B-spec, waarmee Williams dus uiteindelijk de constructeurstitel won. Vervolgens bleef de auto dertig jaar lang in bezit van de familie Senna. De auto is verder onaangeraakt en is nog exact zoals die was.

Nu komt de Williams voor het eerst op de markt. Veilinghuis RM Sotheby's biedt de auto op 16 november 2026 aan tijdens The Now & Contemporary Evening Auction in New York. De opbrengst van de auto is geschat op een bedrag dat ligt tussen 2,95 en 4,45 miljoen pond. Omgerekend is dat ongeveer 3,4 tot 5,1 miljoen euro.

Voor dat bedrag krijg je dus niet gewoon een toffe F1-auto, maar een heel bijzonder stukje autosportgeschiedenis.

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