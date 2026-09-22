Dit wordt de duurste Audi van Nederland!

De Audi Nuvolari is de spirituele opvolger van de R8, maar toch ook weer niet helemaal. Waar de R8 een soort supercar voor de massa was, wordt de Nuvolari in zeer beperkte aantallen gebouwd. De productie is gelimiteerd op 499 stuks, terwijl van de twee generaties R8 in totaal meer dan 45.000 exemplaren zijn gebouwd…

Toch is er in ieder geval één Nederlandse klant die een exemplaar heeft weten te bemachtigen. DJR Cars – een groep ondernemers met een gezamenlijke collectie – meldt trots dat ze een Audi Nuvolari op bestelling hebben staan. Dit is nummertje 40 van de 499.

Carbon













Op het eerste gezicht lijkt de auto zwart en denk je man, man, man, wat een saaie Nederlandse uitvoering weer. Toch is dit een bijzondere configuratie. Deze Audi is namelijk niet zwart, maar volledig uitgevoerd in naakt carbon. Dat zien we normaal alleen bij de Bugatti’s en Pagani’s van deze wereld.

Nu komt de Nuvolari qua exclusiviteit en vermogen ook aardig in de buurt van een Bugatti. In de basis is het ‘gewoon’ een Lamborghini Temerario, maar door de gelimiteerde oplage staat de Audi toch hoger in de markt. Daarom heeft de Nuvolari ook meer vermogen gekregen: 1.001 pk in plaats van 920 pk. Dit cijfer komt tot stand door een combinatie van een 4,0 liter V8, twee turbo’s en drie elektromotoren.

Prijs

Wat de Audi Nuvolari moet kosten, is nog niet bekend gemaakt. Naar verluidt zal de auto zo’n € 575.000 gaan kosten. Met Nederlandse belastingen moet je denken aan een bedrag tussen de 7 en de 8 ton. En dan komen de opties er nog bij. Exposed carbon zal ongetwijfeld een peperdure optie zijn. Dit gaat dus sowieso de duurste Audi op Nederlands kenteken worden. Als ‘ie op kenteken wordt gezet.

De levering staat al gepland voor het eerste half jaar van 2027. Dat is heel snel, want deze auto kregen we pas in juni voor de allereerste keer te zien. Op het eerste gezicht leek het een concept car, maar een jaar na de onthulling kunnen we de Nuvolari dus al in Nederland zien. Audi laat er geen gras over groeien… De auto zal geleverd worden in de regio Groningen, dus spotters in het noorden van het land hebben alvast iets om naar uit te kijken.

Foto’s via: DJR Cars

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