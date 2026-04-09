Zo ver komt de nieuwe BMW X5 op waterstof

Dacht je dat waterstofauto’s dood zijn? Niet als het aan BMW ligt. Met de nieuwe BMW X5 gaan ze voor het eerst op grote schaal waterstofauto’s bouwen. Althans, als er genoeg verkocht worden.

BMW licht vandaag alvast een tipje van de sluier op. Even voor de goede orde: de iX5 Hydrogen is een variant van de nieuwe X5, die vorige maand gelekt is. Deze auto krijgt de Neue Klasse-designtaal, maar staat stiekem nog op een doorontwikkeling van het CLAR-platform.

Actieradius

BMW verklapt nu alvast de range van de iX5 Hydrogen: tot wel 750 kilometer. Daar zouden we een paar jaar geleden heel erg van onder de indruk zijn geweest. Het probleem is alleen dat de elektrische auto’s tegenwoordig ook zulke cijfers noteren. De Neue Klasse iX3 – om eens wat te noemen – heeft bijvoorbeeld 800 kilometer range. Dus ja, wat is dan nog de toegevoegde waarde van waterstof?

Intussen heeft BMW kosten noch moeite gespaard om compleet nieuw waterstofopslagsysteem te ontwikkelen. De waterstoftanks zijn heel plat, zodat ze precies op de plek van de accu geplaatst kunnen worden. Vandaar de naam BMW Hydrogen Flat Storage.

Deze opzet zorgt ervoor dat de waterstof-iX5’s gewoon op dezelfde productielijn gebouwd kunnen worden als de andere iX5’s. Ook gaan de waterstoftanks niet ten koste van de binnenruimte. Wel zo prettig.









Andere aandrijflijnen

Mocht je geen behoefte hebben aan een X5 op waterstof (en die kans is vrij groot): niet getreurd. Bij de nieuwe generatie X5 heb je meer keuze dan ooit. Naast waterstof kun je ook kiezen voor volledig elektrisch, plug-in hybride, benzine of diesel. Het enige wat ontbreekt is lpg, maar dat is BMW vergeven.

Het lijkt alsof de BMW iX5 Hydrogen binnenkort bij de dealer staat, maar toch gaat dit nog even duren. Pas in 2028 zal de grootschalige productie van deze auto beginnen. Wanneer de overige varianten onthuld worden is ook nog niet bekend, maar we gaan ervan uit dat dit iets eerder zal zijn.