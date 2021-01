Dit wordt de snelste Hummer ooit - Autoblog.nl

Hummer gaat niet alleen een comeback maken op de openbare weg, maar ook in de autosport.

Bij de naam Hummer denk je waarschijnlijk aan heel veel dingen, maar niet aan racen. Hummer’s waren vooral groot, lomp en traag, kortom: alles wat een raceauto niet is. Toch gaat er nu geracet worden met Hummer’s.

We moeten er meteen bij zeggen dat het idee van racende Hummer’s ook weer niet nieuw is. Er hebben in het verleden namelijk diverse Hummer’s deelgenomen aan de Dakar Rally. Zo reed in 1994 een H1 de fameuze rally uit en meer recent was Robby Gordon jarenlang met een H3 van de partij. Deze zwaar verbouwde auto had overigens niet heel veel meer met een Hummer H3 van doen.

Inmiddels is Hummer uit de as herrezen als een elektrisch model van GMC. Dit betekent ook dat het merk een comeback gaat maken in de autosport, zo blijkt nu. Het gaat dit keer niet om de Dakar Rally, maar om een andere vorm van off-roadracen: de Extreme E. Deze raceklasse is puur elektrisch en past dus helemaal bij het nieuwe schone imago van Hummer.

Voor degenen die het gemist hebben: in de Extreme E zal er op exotische locaties met speciale elektrische off-roadwagens geracet worden. Er wordt gekozen voor locaties met kwetsbare natuur om aandacht te vestigen op klimaatverandering. Dat klinkt enigszins paradoxaal, maar de bedoeling is dat dit meer goed dan kwaad doet. Ook helemaal anno 2021: de rijdersduo’s bestaat uit één man en één vrouw, die het rijden en navigeren zullen afwisselen. Dit zou misschien kunnen werken, mits het geen echtparen zijn.

De Hummer zal meedoen onder de vlag van Chip Ganassi Racing. Dat Hummer is overigens vooral een marketing-dingetje. Hoewel de racewagen een Hummer-front krijgt heeft de auto in technisch opzicht weinig tot niets te maken met de nieuwe GMC Hummer. In de basis zijn alle auto’s namelijk dezelfde 550 pk sterke Odyssey 21.

Het Extreme E-circus moet 3 april losbarsten in Saudi-Arabië. Daarbij zullen grote namen als Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Jenson Button en Sebastién Loeb van de partij zijn. De organisatie van de nieuwe raceklasse doet toch iets goed.