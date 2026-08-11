Gordon Murray teaset nieuwe supercar met legendarisch F1-DNA

Ferrari, Lamborghini en McLaren hebben allemaal een marketingafdeling die je maandenlang warm probeert te maken voor een nieuw model. Gordon Murray dropt gewoon één schimmige teaser.

Veel McLaren F1, weinig spoilers

Vrijdag is het zover. Tijdens The Quail op Monterey Car Week trekt Gordon Murray het doek van zijn gloednieuwe supercar. Het wordt het nieuwste model van Gordon Murray Special Vehicles, de afdeling die auto's bouwt waarvan je weet dat ze al uitverkocht zijn voordat jij überhaupt de prijslijst hebt geopend. Veel weten we nog niet. Eigenlijk alleen wat de teaser laat zien. Maarrrr, die verraadt wel verrassend veel.

Het silhouet oogt laag, lang en gespierd, met een dakluchtinlaat en lekkere brede achterheupen. Wie ooit een McLaren F1 GTR heeft gezien, ziet de overeenkomsten meteen. Niet zo gek natuurlijk, want Gordon Murray tekende dertig jaar geleden zelf die inmiddels legendarische racer.

Opvallend is eigenlijk wat je niet ziet. Geen mega achtervleugel, geen overdreven splitter en geen circuitauto-met-kenteken zoals de S1 LM. Alles wijst erop dat dit een wat toegankelijkere (voor zover je dat over een Gordon Murray kunt zeggen) supercar voor de openbare weg wordt.





Niemand hoeft zich zorgen te maken over de verkoop

Alsof Gordon Murray nog bewijs nodig had dat zijn formule werkt, ging vorig jaar één van de slechts vijf gebouwde S1 LM's onder de hamer voor omgerekend zo'n 17,8 miljoen euro. Daarmee werd een record gevestigd voor een moderne supercar op een veiling.

En dat is eigenlijk nog wel het minst indrukwekkende. Vrijwel ieder model dat Gordon Murray tot nu toe presenteerde, was al volledig uitverkocht voordat de eerste klant überhaupt de sleutel had gezien. Tijdens The Quail neemt het merk daarom niet alleen de nieuwkomer mee. Ook de Le Mans GTR XP1, inmiddels uitgegroeid tot een volledig rijdend ontwikkelingsprototype, staat er naast meerdere exemplaren van de fenomenale T.50. Heerlijk.

Meer emotie dan pk's

Over de techniek laat Gordon Murray nog niets los. Toch durven we voorzichtig een voorspelling te doen. Verwacht geen elektrische hypercar van 2.000 pk met schermen zo groot als een bioscoop. Gordon Murray gelooft al zijn hele carrière in iets heel anders: zo laag mogelijk gewicht, een perfecte zitpositie en een atmosferische motor die klinkt alsof de hemelpoort opengaat.

Of er opnieuw een hoogtoerige Cosworth V12 achter de bestuurder ligt? Dat horen we vrijdag.

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