Dit wordt het volgende grote probleem voor elektrische auto's

Een EV moet natuurlijk wel iets langer meegaan dan het accupakket dat erin ligt. Gek genoeg lijkt dat precies het probleem te worden waar autofabrikanten in de komende jaren last van krijgen. Want wat ga je doen met een 10 jaar oude EV die helemaal goed is, maar een accupakket dat gaar is? Dat kan volgens de eindbaas van Geely een vervelend duur grapje worden.

Accu is klaar maar de auto niet

De grote eindbaas van Geely: Eric Li, waarschuwt dat de levensduur van EV's en de batterijen die ze bij zich dragen niet helemaal lekker op elkaar aansluiten. Hij had het over dit probleem met de Nio-baas: William Li tijdens de World Internet Conference in China. Mocht je het je toch afvragen: nee, het zijn geen broers. Volgens William Li kan een EV prima vijftien jaar mee, maar als jij in tien jaar 200.000 kilometer hebt gereden zijn die laatste vijf jaar niet mee zo vanzelfsprekend.

Als je bij de occasiondealers in China kijkt, dan willen vier op de vijf niet eens meer EV's die ouder dan vijf jaar zijn inruilen. Dat belangrijkste reden daarvoor is de staat van de accu en de mogelijke vervangingskosten. Daarnaast staat ook de restwaarde nogal onder druk. Een drie jaar oude EV zou namelijk nog maar 45 procent van zijn nieuwprijs waard zijn. Dat was in 2023 nog 55 procent.

Het goede nieuws is dat China ondertussen wel een nieuwe standaard heeft ingevoerd als het gaat om de batterijen. Die stelt namelijk dat een accupakket na tien jaar of 200.000 kilometer nog minimaal 70 procent van de originele beschikbare energie moet kunnen overhouden. Maar ja, dat is natuurlijk geen garantie dat elke batterij dat ook daadwerkelijk haalt.

Accupakket vervangen is duur

En dan komt de financiële en tevens pijnlijke kant van dit hele verhaal. Een ingenieur van een CATL-servicecentrum noemt een bedrag van ongeveer 100.000 yuan voor een vers accupakket. Omgerekend is dat zo'n 13.400 euro. Reparatie daarentegen kan een stuk goedkoper: bij dezelfde dienst zou dat tussen de 1.340 en 2.680 euro kosten.

Maar ook repareren is niet altijd even 1,2,3 gedaan. Bij alle moderne accupakketten worden de cellen namelijk steeds vaker rechtstreeks in het pakket geïntegreerd. Dat is lekker om ruimte en gewicht te besparen, en dus ook logisch, maar maakt het vervangen van losse onderdelen een stuk lastiger. Daarnaast moeten koeling, aansluitingen en afdichtingen na zo'n operatie uiteraard weer perfect functioneren. Je wilt natuurlijk niet te veel experimenteren met accu's.

Geely en Nio zoeken een oplossing

Geely heeft zijn zinnen ondertussen gezet op batterijwissels. En dat ken je uiteraard van Nio, die in China al duizenden wisselstations heeft. Bestuurders kunnen daar hun lege accupakket laten vervangen voor een volle. Geely brengt zijn activiteiten op dit gebied onder bij Nio Power en gaat geschikte auto's ontwikkelen die van dit systeem gebruik kunnen maken.

En dat klinkt geweldig, maar er komt nog meer bij kijken. De auto's moeten namelijk technisch compatibel zijn en er moeten ook voldoende wisselstations komen.

De samenwerking lost het probleem dus nog niet helemaal op, maar de waarschuwing is wel duidelijk. Het zou natuurlijk jammer zijn als de tweedehands markt straks vol staat met auto's die eigenlijk total loss zijn.

Via: CarNewsChina

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