Toyota heeft een verrassing voor ons

Toyota is natuurlijk een van onze favoriete automerken. Na Dacia, uiteraard. En nu hebben de Japanners weer iets nieuws bedacht. Het merk introduceert namelijk speciale Adventure Editions.

Het idee is simpel. Toyota wil een aantal van zijn modellen een wat avontuurlijker uiterlijk geven. Want tegenwoordig moet zelfs een auto die voornamelijk tussen huis, kantoor en Albert Heijn pendelt eruitzien alsof de bestuurder ieder weekend op expeditie gaat.

Een beetje meer avontuur

Met de Adventure Editions speelt Toyota in op de populariteit van stoerder aangeklede auto's. Denk aan een robuustere uitstraling en details die verwijzen naar het buitenleven.

Op zich is dat natuurlijk niets nieuws. Autofabrikanten plakken al jaren avontuurlijke namen op uitvoeringen die vooral cosmetisch afwijken van de gewone modellen. Toyota doet daar nu vrolijk aan mee.

En daar is op zichzelf weinig mis mee. Een wat anders aangeklede Toyota zal ongetwijfeld zijn liefhebbers vinden, zeker onder automobilisten die graag een stoere auto willen zonder meteen een enorme terreinwagen te kopen. Al adviseren wij natuurlijk altijd een Land Cruiser, maar dat geheel terzijde...

Verwacht alleen niet dat je met een Adventure Edition ineens veel verder komt dan met de gewone uitvoering. Daarvoor is doorgaans iets meer nodig dan een stoere naam en wat extra aankleding.

Wat de Adventure Editions precies gaan kosten, is nog niet duidelijk. Maar het zou ons niet verbazen als je voor dat avontuurlijke uiterlijk ook een avontuurlijke meerprijs betaalt.

En dat was een woordgrapje. Allebei avontuurlijk enzo. Maar ja.

Sorry.