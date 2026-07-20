Dit zegt de kleur van je auto over jou

Het is onderzocht, dus het is waar

Het is onderzocht, dus het is waar

Het is onderzocht, dus het is waar

Je denkt misschien dat je gewoon de kleur hebt gekozen die je mooi vond. Ha, dat dácht jij!!

Volgens onderzoekers verraadt de lak op je auto vaak meer over je persoonlijkheid dan je zelf doorhebt. Natuurlijk is het geen exacte wetenschap, maar opvallend genoeg komen steeds dezelfde eigenschappen terug bij dezelfde kleuren. En dan ben jij wel benieuwd wat die eigenschappen dan wel zijn? Nou, ga zitten, pak een glaasje ranja en kijk of het klopt.

Rijd je zwart? Dan houd je waarschijnlijk van een beetje status. Zakelijk, strak en een tikje mysterieus. Niet voor niets is zwart al jaren favoriet onder directiewagens. Kijk maar naar onze eigen directeur. Die bevestigt de regel.

Wit oogt modern en verzorgd. Mensen die voor wit kiezen, houden vaak van een frisse, minimalistische uitstraling. Bovendien laat een witte auto zich in de zomer nét iets prettiger aanraken. Grijs en zilver zijn de veilige keuzes. Praktisch, tijdloos en vooral niet te opvallend. Ideaal voor mensen die liever geen statement maken met hun auto.

Rood is juist het tegenovergestelde. Het is de kleur van mensen die best een beetje mogen opvallen. Sportief, energiek en iets extraverter dan gemiddeld. Niet voor niets zie je rood relatief vaak op sportieve modellen. Zoals deze geweldige E39 M5 op Marktplaats. Niet de duurste of de nieuwste, maar met afstand de allervetste die je vandaag de dag kunt kopen.

Blauw zit daar precies tussenin. Betrouwbaar, rustig en nuchter. Je wilt wel iets anders dan grijs, maar hoeft ook weer niet per se het middelpunt van de parkeerplaats te zijn. En dan heb je nog geel, oranje of felgroen. Dan maakt het je waarschijnlijk weinig uit wat anderen ervan vinden. Of je vond gewoon een geweldige occasion waar toevallig die kleur op zat.

Of het allemaal klopt? Vast niet altijd. Maar de volgende keer dat je op een parkeerplaats staat, betrap je jezelf er waarschijnlijk toch op dat je bij een matzwarte SUV, een knalrode hot hatch en een beige Mitsubishi Colt meteen een beeld hebt van de bestuurder.

En dat hebben we met dit artikel dan toch maar mooi bereikt!