Dit zegt jouw auto over je politieke voorkeur

Het is komkommertijd, dat merk je wel hè

Het is komkommertijd, dat merk je wel hè

Het is komkommertijd, dat merk je wel hè

Het is komkommertijd en dat zul je weten ook. Daarom een onderzoek over het verband tussen het merk van je auto en je politieke voorkeur. Kijken of het klopt, want dit zegt jouw favoriete automerk over je politieke voorkeur

Al is er nog geen aanwijzing dat we snel weer naar de stembussen moeten, het blijft een natuurlijk altijd goed om voorbereid te zijn als het wel zover is. Maar verkiezingsprogramma’s doorlezen kost tijd en van de meeste debatten wordt niemand veel wijzer. Gelukkig bestaat er een veel eenvoudigere manier om iemands politieke voorkeur te bepalen, vraag naar zijn favoriete automerk.

Volstrekt wetenschappelijk verantwoord is deze methode niet. Maar dat geldt inmiddels voor wel meer dingen in Den Haag. En bij ons op Autoblog, maar dat zeggen we niet hardop natuurlijk.

BMW – VVD

Hard werken moet beloond worden en succes mag gezien worden. Belastingen kunnen altijd omlaag, de maximumsnelheid omhoog en de linkerbaan is eigenlijk bedoeld voor mensen met ambitie.

Volvo – D66

Veiligheid, beschaving en Europese samenwerking staan voorop. Liefst volledig elektrisch, maar een plug-in hybride blijft handig voor de wintersport. Er ligt standaard een nette boodschappentas in de kofferbak. En een reserve rode broek. Die ook.

Land Rover – BBB

Het platteland moet bereikbaar blijven, ook wanneer er geen geasfalteerde weg naartoe loopt. Dat de auto voornamelijk bij de hockeyclub en de plaatselijke bakker staat, doet daar niets aan af.

Volkswagen – CDA

Geen rare experimenten, maar gewoon een degelijke auto uit een vertrouwd Europees land. Bij voorkeur grijs, met een trekhaak en alle onderhoudsstempels keurig op hun plek. Als er maar plaats is voor je gezin, want dat is immers de hoeksteen van de samenleving, toch?

Polestar – PRO

Elektrisch rijden is noodzakelijk, maar een Tesla komt er absoluut niet in. Nee joh, je buren van de Prinsengracht zouden eens denken dat je een fascist en een volksmenner als Elon Musk steunt. Bah, daar staat PRO niet voor... Een Polestar dus. Het interieur is veganistisch, de stroom komt van zonnepanelen en tijdens het laden wordt uitgelegd waarom waterstof niet efficiënt is. Zo groeien Splinter, Jagger en Koriander op in een schone wereld.

Mercedes – PVV

Vroeger was alles beter. Toen Mercedessen nog onverwoestbaar waren, diesels gewoon mochten roken en een AMG minstens acht cilinders had. Geen ingewikkelde regels, grenzen dicht en de linkerbaan open.

Toyota – NSC

Betrouwbaarheid, degelijk bestuur en geen onverwachte avonturen. Een verstandige keuze waarbij niemand zich een buil kan vallen. De Toyota houdt die belofte doorgaans langer vol dan de gemiddelde politieke partij. Waarvan akte...

Fiat – Partij voor de Dieren

Klein, zuinig en nauwelijks bedreigend voor de leefomgeving. Repareren gebeurt pas wanneer de auto er zelf om vraagt, alleen is dat helaas best wel vaak. En vanzelfsprekend moet het een auto met een dierennaam zijn, het liefst een bedreigde. Dus kiezen we voor de Panda, dat lijkt ons evident.

Porsche – partijloos

Links of rechts maakt weinig uit, zolang de wegen goed zijn, benzine beetje betaalbaar blijft en bezit niet te zwaar wordt belast. De Porsche-rijder maakt zich niet druk om het volgende verbod op iets leuks, omdat hij zelf het ultieme ontspanningsmiddel onder zijn kont heeft. En als dat hier óók niet meer mag, wijkt hij uit naar Duitsland. Of verder weg. Politieke kleur is Ruby Star. Roze dus.

En dan de vraag; wat moeten we hiermee? Nou, helemaal niks natuurlijk. Nee joh!

Een automerk zegt waarschijnlijk net zo weinig over iemands stemgedrag als een verkiezingsposter over wat een partij na de verkiezingen daadwerkelijk gaat doen. Maar toch, heel erg in de verte hebben we het vermoeden dat bovenstaande lijst toch best wel dicht bij de waarheid komt.

En zo niet, mag jij ons het tegendeel bewijzen. Zo zijn we dan ook wel weer...