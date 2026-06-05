Dit zeldzame strandautootje staat voor een prikkie op Marktplaats

We hebben er misschien (nog) niet het klimaat voor in ons land, maar wie wil er nou niet zo'n gave strandauto? Een Citroën Mehari, een Mini Moke of wellicht een Volkswagen Buddy. Maar er zijn ook meer zeldzame strandauto's geweest. Zoals dit exemplaar op het onvolprezen Marktplaats.

Er wordt hier namelijk een iconische zeldzame Italiaanse strandauto (spiaggina) aangeboden. Gebouwd op het platform van de klassieke Fiat 500. Een cabriolet met een lichte open carrosserie, ideaal om eens lekker langs de kust te cruisen met mooi weer.

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Op basis van de Fiat 500 zeg je? Dan moet dat zeker een Fiat 500 Jolly zijn? Nou nee. Hoe leuk ook, met zijn rieten dakje en rieten stoeltjes, het betreft hier een nog zeldzamer geval dan dat. Wie heeft de auto herkent op het detailplaatje bovenaan het artikel? Nou?

GAMC Baldi Tilly 500 Spiaggina

Het betreft hier een GAMC Baldi Tilly 500 Spiaggina. Jawel, het lag op het puntje van je tong toch? De Italiaanse carrosseriebouwer G.A.M.C. Baldi in San Remo is verantwoordleijk voor het ontwerp en de bouw. Die andere creatie is wellicht meer bekend, de Baldi Frog, ook een bijzonder geval en misschien nog wel zeldzamer dan de Tilly 500.

GAMC bouwde deze microcar dus op de basis van de klassieke Fiat 500. Je kunt het ook wel zien aan die naar binnen staande achterwielen. Ook de 499 cc tweecilinder tor van de 500 ligt op de achteras. De carrosserie is gemaakt van glasvezel en is met zijn twee meter en vijftien centimeter nog korter dan de Fiat 500. Ze zijn zeldzaam, want eigenlijk alleen in 1975 gebouwd in een beperkte oplage van zo'n 300 stuks.

Italiaanse platen

Hoe zit het dan met dit exemplaar. Nou dat staat gewoon nog in Italië. Inclusief moderne Italiaanse platen. Dat betekent met het EU logo. Klassieke platen zijn in Italië zwart, dat die er niet opzitten betekent waarschijnlijk dat er ooit een nieuw kenteken op moest worden aangevraagd. Wil je het klassieke kenteken houden, dan moet je onder andere de originele kentekenpapieren hebben, een registratie in het historische register en de geschiedenis moet helemaal bekend zijn.

Maar goed, de Italiaanse papieren zitten er dus bij, de laatste Revisione (Italiaanse APK) is uitgevoerd op 1 oktober 2023 en dat betekent dat die op 1 oktober 2025 verlopen is. De vorige eigenaar woont in Pistoia.

De staat van de auto is zo goed als mogelijk voor een auto uit 1975 die wel gewoon gebruikt is. In zijn natuurlijke habitat. De lak is wel eens overgeschilderd, had misschien wat netter gekund, en het interieur heeft volgens de advertentie normale kreukels en slijtage door het verstrijken van de tijd.

Zeldzaam dus duur?

Ja! of nee... Dat ligt eraan. Zoals met al die klassiekers. Wat is de staat van de auto en wat geeft de gek/liefhebber ervoor. De GAMC Baldi Tilly 500 Spiaggina wordt vaak aangeboden of geveild tussen de 28 duizend en de 32 duizend euro. Veel geld voor zo'n autootje. De prijs bij de Marktplaats advertentie is 4.000 euro. Koopje dus?

Nou de auto staat op Catawiki en de veiling loopt nog. Uiteindelijk verwachten zij dat de auto tussen de 20 en de 22 duizend euro op gaat leveren. Hoogste bod nu is 4.000 euro, maar de minimumprijs is nog niet bereikt. Je kunt nog dik zes dagen meebieden op de zeldzame strandauto. Let nog wel even op de bijkomende (veiling)kosten! Oh en hij kan worden thuisbezorgd. Koop dan?