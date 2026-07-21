Niet de politie, maar een andere overheidsdienst deelt hier straks boetes uit

Je kent het wel. Er verschijnt een of ander nieuw verkeersbord, iedereen gaat zeuren en mopperen en vervolgens een dag later is iedereen het weer vergeten. Op de Merwedebrug liep dat dus anders. Ondanks een verbod voor zwaar verkeer bleven vrachtwagens gewoon lekker over de brug heen scheuren. Blijkbaar waren sommige chauffeurs van mening dat de regels vooral voor anderen gelden. Rijkswaterstaat heeft daar inmiddels een oplossing voor bedacht. En nee, niet de politie.

Als de boodschap niet aankomt...

Misschien heb je het hier wel gelezen, maar zo niet. Sinds afgelopen zaterdag zijn voertuigen zwaarder dan 3.500 kilo niet meer welkom op de Merwedebrug in de A27 tussen Sleeuwijk en Gorinchem. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat delen van de stalen boogconstructie toch niet zo sterk zijn als jarenlang werd gedacht. Niet echt iets waar je mee wilt gokken als er dagelijks tientallen tonnen overheen rijden.

Nou, dat gebeurde toch. Zelfs maandag reden nog honderden vrachtwagens vrolijk over de brug. En dus doet Rijkswaterstaat iets wat je niet iedere dag ziet: de organisatie gaat zelf actie ondernemen.

Geen agent, wel een bon

Verwacht dus niet een politieauto langs de kant van de weg. Rijkswaterstaat zet straks gewoon eigen weginspecteurs met een boa-bevoegdheid in. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie kunnen zij een boete van 500 euro uitschrijven.

Voordat het zover is, moeten eerst camera's worden geplaatst en de borden worden aangepast. Dat duurt naar verwachting nog ongeveer twee weken. Tot die tijd hoopt Rijkswaterstaat vooral dat chauffeurs het verbod gewoon netjes naleven. Dat klinkt wel een beetje optimistisch, gezien het aantal vrachtwagens dat de afgelopen dagen gewoon doorreed, maar goed.

Nog even volhouden

Voor transportbedrijven is de maatregel nou niet bepaald ideaal. Omrijden kost natuurlijk tijd, diesel en geld. Toch blijft Rijkswaterstaat keihard. Iedere vrachtwagen die de brug overslaat, betekent minder belasting voor de kwetsbare constructie. En volgens de wegbeheerder is dat op dit moment gewoon echt noodzakelijk.

Blijven chauffeurs de afsluiting negeren? Dan gaat Rijkswaterstaat nog harder optreden. De boodschap is in ieder geval duidelijk: de tijd van vriendelijk verzoeken loopt is wel een beetje afgelopen. Over een paar weken kijkt niet alleen een camera mee, maar kan er ook gewoon een bon van 500 euro op de mat vallen. Wees gewaarschuwd.

Via: OmroepBrabant

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