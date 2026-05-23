Dit zijn 10 keigave Alpina’s in het wild

Alpina zoals we het merk kennen bestaat niet meer. Het merk gaat verder onder de vlag van BMW. Dit kan ook hartstikke gave auto’s opleveren, zoals de Vision BMW Alpina, maar toch kiest BMW voor een iets andere koers. In dit artikel gaan we daarom terugblikken op échte Alpina’s, aan de hand van spots.

Spotter: @justawheelchairguy

We trappen dit lijstje af met een schoolvoorbeeld van een Alpina: een B10 in de typische blauwe kleur. Dit is wat een Alpina moet zijn: dik en toch smaakvol. Onder de motorkap ligt in dit geval een 3.3, wat een opgeboorde versie is van de motor uit de 530i. Deze levert 247 pk en 335 Nm aan koppel.

Spotter: @bobroog77

Een van de meest bijzondere projecten van Alpina is de Roadster V8, oftewel de BMW Z8 volgens Alpina. De uiterlijke kenmerken zijn beperkt tot de heerlijke 20 inch velgen en de letters Alpina achterop. Onderhuids is het echter een heel andere auto. De 4,9 liter V8 uit de M5 heeft plaatsgemaakt voor een tammere 4,8 liter V8. Ook heeft de Alpina altijd een automaat, terwijl de Z8 alleen met handbak te krijgen was. Voor de liefhebbers zijn dit eigenlijk downgrades, maar het is in ieder geval wel een bijzonder apparaat met een oplage van 555 exemplaren.

Spotter: @wolfssjrd

De B3 GT is een atypische Alpina. Waar Alpina’s doorgaans comfortabel zijn, is de B3 GT3 behoorlijk hardcore. Deze auto is eigenlijk het antwoord op de vraag: wat als de E92 M3 een zes-in-lijn had in plaats van een V8? De welbekende N54 levert in deze auto 408 pk en 540 Nm. De B3 GT3 is verder uitgevoerd met een KW-schroefset, een Drexler-sperdifferentieel en een spoiler. Dit is een Alpina waar je het circuit mee op wil. En dat heeft de eigenaar dan ook gedaan.

Spotter: @scrmeagle

Een van de meest bijzondere Alpina’s van Nederland is deze knalgele Alpina B12 5.7. De blauwe Alpina die je op de achtergrond ziet is een 5.0, maar de 5.7 is nóg specialer. Met een productie van 57 stuks is deze auto extreem zeldzaam. De basis werd gevormd door de 850CSi. De 5,7 liter V12 is goed voor 416 pk en 570 Nm aan koppel. Het uiterlijk komt grotendeels overeen met de 5.0, maar je kunt de 5.7 herkennen aan de koelsleuven in de motorkap, die overigens van carbon is. De gelukkige eigenaar is overigens geen onbekende: dat is Frans, die al diverse keren heeft meegedaan aan Mijn Auto.

Spotter: @justawheelchairguy

Bij Alpina denk je aan ingetogen kleuren, maar de eigenaar van dit exemplaar koos voor groen. En dat kan de F30 3 Serie verdraaid goed hebben! Zoals gebruikelijk bij Alpina is de auto gebaseerd op de subtopper, in dit geval de 335i. Alpina is met dit blok aan de slag gegaan en heeft er 410 pk en 600 Nm uit weten te krijgen. En ja, dat zie je goed, op de foto's staat ook nog een Alpina Roadster S. Maar die auto laten we zo meteen nog de revue passeren.

Spotter: @grieksegodmarkos

Een Alpina is zo’n beetje per definitie zeldzaam, maar deze is pas écht zeldzaam. Van de B7 S Turbo Coupé zijn er slechts 30 gebouwd. De naam is ietwat verwarrend, maar deze B7 is dus een 6 Serie. Technisch is de auto wel identiek aan de B7 op basis van de 7 Serie, met een 3,5 liter zescilinder die 330 pk levert. In het groen is dit een plaatje om te zien. De auto vormde trouwens ook de inspiratie voor de gloednieuwe Vision BMW Alpina.

Spotter: @Dylan.

Met deze B4 S Edition 99 dacht Alpina: laten we eens gek doen. Deze special edition werd geleverd in knaloranje en was optioneel ook nog in two-tone te krijgen, zoals we hier zien. Met 452 pk is de B4 S Edition 99 krachtiger dan een M4. De auto heeft ook standaard een sportief onderstel met verstelbare dempers. Een sper was optioneel. Drie keer raden hoeveel ervan gebouwd zijn… Juist, 99. De eigenaar van deze auto is wederom Frans.

Spotter: @wolfssjrd

Naast de Alpina Roadster V8 was er ook nog de Alpina Roadster S, gebaseerd op de E85 Z4. De Alpina heeft een grotere motor dan de Z4 M, namelijk een 3,4 liter blok. Deze is goed voor 300 pk en 362 Nm. In tegenstelling tot de Roadster V8 – en alle moderne Alpina’s – heeft de Roadster S een handbak. Dat maakt dit model een unicum in de Alpina-wereld.

Spotter: @Dylan.

Dit is misschien wel de laatste B5 ooit gebouwd. Aan de huidige generatie is Alpina namelijk niet meer toegekomen en het is nog maar de vraag of BMW nog met een nieuwe B5 gaat komen. Op dit exemplaar zien we een erg fraaie donkerrode kleur. Onder de kap ligt de 4,4 liter V8 uit de 540i, die maar liefst 608 pk en 800 Nm levert. Inderdaad, meer dan de M5.

Spotter: @Jeffrey de Ruiter

Oké, nog één gek kleurtje: een Alpina B6 die uitgevoerd lijkt te zijn in Phoenix Yellow. Die kleur kennen we van de E46 M3, maar een Alpina B6 kan het ook verrassend goed hebben. Deze auto heeft helaas geen atmosferische V10, maar laten we wezen: die motor past ook niet bij een Alpina. En een 500 pk sterke V8 is ook niet te versmaden.