Dit zijn 4 dingen die de nieuwe AMG GT 4-Door uniek maken!

Je kunt van alles vinden over de nieuwe elektrische AMG GT 4-Door, maar je kunt niet zeggen dat Mercedes niet hun best heeft gedaan. De AMG GT zit boordevol met nieuwe technologie en bijzondere snufjes. Daar duiken we vandaag wat dieper in.

We hebben de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé – zoals ‘ie voluit heet – al aan jullie voorgesteld, maar nu zoomen we in op een aantal bijzondere technische aspecten van deze auto. En die zijn er genoeg. We hebben er vijf hoogtepunten uitgepikt.

Axiale fluxmotor

Mercedes gaat er prat op dat de AMG GT axiale fluxmotoren heeft. Dit betekent niet dat je gaat tijdreizen zodra je harder dan 88 mph gaat, maar het heeft wel andere voordelen. Normaal gesproken hebben elektrische auto’s een radiale fluxmotor. Die is cilindervormig met spoelen die loodrecht op de draaias staan. Een axiale fluxmotor heeft de vorm van een platte schijf. De magnetische stroom (flux) stroomt parallel aan de draaias.

Wat betekent dit concreet? Nou, een axiale fluxmotor is compacter, lichter én beter te koelen. Het nadeel is alleen dat ze – je raadt het al – duurder zijn. Maar dat is bij een auto in dit segment niet zo’n ramp. Je kunt je wel afvragen hoeveel voordeel het lagere gewicht nu echt oplevert bij een EV met een 106 kWh accu. De AMG GT weegt namelijk alsnog 2.460 kg. De lichtere elektromotoren zijn een druppel op een gloeiende plaat.

Mercedes heeft in ieder geval een primeur te pakken met de axiale fluxmotor, want die hebben we nog niet eerder gezien in een volledig elektrische productieauto. Wel is dit type elektromotor al toegepast in een aantal exotische hybrides, waaronder de Ferrari SF90, de Lamborghini Revuelto en de Koenigsegg Regera. Deze komen overigens allemaal bij dezelfde fabrikant vandaan: het Britse YASA. En raad eens wie de eigenaar is van YASA? Inderdaad, Mercedes.

Geavanceerde accukoeling

Niet alleen de elektromotor is bijzonder, de accu is dat ook. 800V-technologie kennen we inmiddels, maar de accucellen van de AMG GT hebben een unieke vorm. Deze nieuw ontwikkelde cellen zijn heel smal en hoog: 105 mm, met een diameter van 26 mm. Deze opzet zorgt ervoor dat de afstand tussen de celkern en het oppervlak minimaal is. En dat betekent dat de cellen veel makkelijker te koelen zijn.

De accucellen worden ook direct gekoeld. In plaats van een plaat met koelvloeistof die de accucellen van onderaf koelt, stroomt er in dit geval koelvloeistof om alle cellen heen. Verder heeft Mercedes een speciale aluminium celbehuizing ontwikkeld, die ook de koeling bevordert. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen heeft Mercedes de hulp ingeschakeld van het Formule 1-team, dat natuurlijk ervaring heeft met accu’s.

Waarom Mercedes zoveel aandacht heeft besteed aan de koeling van de accu is duidelijk: zodat je kunt trappen met dit ding! Veel elektrische auto’s kakken in op het circuit, maar deze AMG moet gedurende langere tijd topprestaties kunnen leveren zonder dat de boel oververhit raakt.

AMGFORCE S+: V8-geluid

Moeten we zeggen AMGFORCE of AMGeFORCeerd…? Nep motorgeluid is natuurlijk een gimmick die we vaker hebben gezien en vaak klinkt het niet overtuigend. Mercedes heeft het echter serieuzer aangepakt dan wie ook. Ze hebben meer dan 1.600 geluidsbestanden opgenomen om een realistisch V8-geluid te creëren dat overeenkomt met de rijsituatie. Deze soundtrack is gebaseerd op de M178 V8 uit de AMG GT R (je weet wel, dat matgroene apparaat). Het geluid is niet alleen vanbinnen te horen, maar ook van buiten. Wel zo leuk voor de spotters.

De AMGFORCE S+-modus gaat verder dan alleen geluid. De V8-sound gaat ook gepaard met vibraties in de stoel en voelbare schakelmomenten. De tractie wordt dus even onderbroken tijdens het zogenaamde schakelen. Dit alles moet ervoor zorgen dat je jezelf echt in een auto met V8 waant. Wij zeggen voor nu ‘eerst horen, dan geloven’, maar onze nieuwsgierigheid is wel gewekt.

Venturi-effect onder de auto

Mercedes heeft ook werk gemaakt van de aerodynamica. Zo zitten er in de bodem twee actieve elementen die uitklappen bij respectievelijk 120 en 140 km/u. Deze creëren een Venturi-effect. De lucht wordt samengedrukt en de auto wordt tegen het asfalt gezogen. Oftewel: downforce baby!

Actieve aerodynamica zien we verder terug in de verticale lamellen in de voorbumper. Die gaan pas open als de koeling écht nodig is. Daarbij gaat het niet alleen om de koeling van de accu, maar ook om koeling van de remmen. Als de extra koeling niet nodig is blijven de lamellen dicht, voor een lagere luchtweerstand. Verder is er nog een actieve spoiler die verschillende standen aan kan nemen, maar dat is inmiddels niet meer bijzonder.

Conclusie

Wat je verder ook van de auto vindt, het is een bijzonder staaltje techniek, waar Mercedes duidelijk heel veel ontwikkelingsgeld tegenaan gesmeten heeft. Dat is een gewaagde zet, want succes is absoluut niet gegarandeerd met een EV in het topsegment. Integendeel. Maar misschien weet Mercedes het tij te keren…