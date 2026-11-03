Dit zijn 5 obscure EV’s op Marktplaats

In alle lijstjes over EV’s zien we vaak een beetje dezelfde auto’s terug, dus nu gaan we een keertje kijken naar obscure EV’s. We hebben vijf elektrische auto’s op Marktplaats gezocht die je bijna nooit tegenkomt in Nederland, of waar je überhaupt nog nooit van gehoord hebt.

Deze auto staat gewoon al drie jaar op Nederlands kenteken, maar het is nog altijd de enige in Nederland. Logisch, want de Ora R1 is hier nooit geleverd. En het is ook geen auto waarvan je denkt: die moet ik kost wat kost naar Nederland halen. Toch is iemand zo gek geweest. De actieradius valt nog mee voor een stadsautootje: op de boordcomputer zien we 388 kilometer. Dat is in ieder geval beter dan een Dacia Spring. Dit exemplaar heeft 33.626 kilometer op de teller staan en moet € 13.950 kosten. Je hebt in ieder geval iets unieks. Al zijn er enige overeenkomsten met een Smart ForFour te ontwaren…

Een Ford Focus is ongeveer de minste obscure auto die je kunt kopen, maar toch is deze auto bijzonder. Want hoe vaak kom je nou een elektrische Ford Focus tegen? Toch is deze auto officieel geleverd in Nederland, van 2013 tot 2014. Je betaalde toen 40 mille voor een EV met een range van 162 kilometer (volgens de optimistische NEDC-cyclus). Gek genoeg was het geen succes… Je kunt deze Focus Electric met 38.607 kilometer nu voor € 8.945 ophalen. Houd er wel rekening mee dat je op de terugweg waarschijnlijk moet snelladen. Oh nee, wacht dat kan deze auto niet eens…

Dit is geen occasion, maar een gloednieuwe auto. Toch bestaat de Optiq al sinds 2023, maar deze auto is niet in Europa geleverd. Nogal wiedes, want Cadillac is überhaupt niet meer actief in Europa. Dit zwarte exemplaar is op dit moment de enige in Nederland. De Optiq beschikt over vierwielaandrijving, 304 pk en een 85 kWh accu, die goed is voor 486 kilometer range volgens de EPA-cyclus. Die is realistischer dan de WLTP, dus in principe is dit een prima range. Aangezien deze auto nog gloednieuw is, betaal je wel gewoon een fors bedrag: € 57.950.

Als we het over bijzondere EV’s hebben, de Citroën e-Mehari is er wel eentje. Om te beginnen is deze auto bijzonder lelijk, maar daar gaat het niet om. De e-Mehari moet je zien als een strandauto, zoals de klassieke Mehari dat ook was. Overigens is het in de basis helemaal geen echte Citroën. De e-Mehari is een Bolloré Bluesummer (wie kent ‘m niet?), met een Citroën- sausje. De auto heeft op papier een actieradius van 106 kilometer, dus dat is misschien net genoeg om naar het dichtstbijzijnde strand te rijden en weer terug. De verkoper op Marktplaats wil er € 14.999 voor hebben.

Hongqi kennen we in Nederland vooral van de Rolls-Royce Cullinan-achtige E-HS9, maar ze hebben in China nog meer modellen. Deze EH7 bijvoorbeeld. De auto is gloednieuw en het is één van de twee exemplaren die op Nederlands kenteken staan. De EH7 heeft een gigantische 111 kWh accu, waarmee je 650 kilometer ver komt. Dat valt ietwat tegen voor zo’n grote accu, maar vooruit. De Hongqi EH7 is ook een grote jongen, met een lengte van net geen 5 meter. Het vermogen van 344 pk gaat volledig naar de achterwielen. Prijskaartje? € 42.450. Dat is behoorlijk schappelijk voor een nieuwe auto met deze specs. Maar je kunt er vergif op innemen dat je alsnog hard gaat afschrijven. Dat probleem hebben alle obscure auto’s en zeker obscure Chinese auto’s.

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