Dit zijn 7 oogstrelende Ferrari’s om de Luce te vergeten!

We zijn nog steeds aan het bijkomen van de Ferrari Luce-onthulling. Dat een elektrische Ferrari er niet traditioneel uitziet begrijpen we, maar deze is gewoon aartslelijk. Om de Luce van ons netvlies te schroeien hebben we een aantal spots opgezocht van Ferrari’s die wél heel fraai zijn.

Spotter: @moupie9

Veel mooier dan de 275 GTB wordt het niet. Stijlvol, elegant en toch sportief: de 275 is het allemaal. Een absoluut meesterwerk van Pininfarina. Ook in het grijs, zoals dit exemplaar dat gespot is in Knokke. Normaliter zijn we uitgesproken tegenstanders van grijze auto’s, maar op een klassieke Ferrari is het gewoon een heel stijlvolle kleur.

Spotter: @autospotterqvs

Wat Ferrari’s vaak zo mooi maakt, is de lange motorkap. De Daytona is daar een van de beste voorbeelden van. Met de klapkoplampen naar beneden lijkt de neus optisch nóg langer. Overigens kijken we hier naar de überzeldzame 365 GTS a.k.a. de Daytona Spider, waar er maar 122 van gebouwd zijn.

Spotter: @Dylan.

De Ferrari 458 Italia is een icoon in wording. Natuurlijk vanwege de atmosferische V8, maar ook vanwege het tijdloze design. Ferrari is inmiddels alweer drie generaties verder, maar de 458 oogt nog steeds fris. Dit is een van de laatste Ferrari’s die in samenwerking met Pininfarina is getekend. En we gaan ook nog even de kleur van dit exemplaar benoemen: geel is stiekem veel gaver dan Rosso Corsa. Een gele Ferrari mag dus niet ontbreken in dit lijstje.

Spotter: @Finn Sweer-2

De 250 GT Berlinetta Lusso wordt vaak genoemd als een van de meest stijlvolle en elegante modellen die Ferrari ooit gebouwd heeft. Daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn. Deze auto straalt vanuit elke hoek pure klasse uit. Het enige puntje van kritiek dat je misschien op het design zou kunnen hebben is dat de C-stijl wel erg dun is, maar je hebt in ieder geval geen grote dode hoek.

Spotter: @Dylan.

We hoeven niet heel ver terug in het verleden om mooie Ferrari’s te vinden. In 2020 bewees Ferrari met de Roma dat ze nog steeds in staat zijn om een clean design met fraaie proporties te tekenen. Ook zonder Pininfarina. Sterker nog: de Roma is beter gelukt dan de California die door Pininfarina is ontworpen.

Spotter: @Dylan.

De Ferrari 308 evolueerde later tot de 288 GTO, die weer evolueerde tot de F40. Maar misschien is het simpele basisontwerp wel gewoon het fraaist. De man die verantwoordelijk was voor dit ontwerp, Leonardo Fioravanti, had eerder ook de Daytona en de 512 BB getekend. Het hoekige ontwerp van de 308 GTB wordt heel mooi oud. En hadden we al gezegd dat geel een geweldige kleur is voor een Ferrari?

Spotter: @Dylan.

De ‘string’ van de Ferrari F12 was misschien even wennen in het begin, maar inmiddels kunnen we toch wel concluderen dat het een zeer geslaagd ontwerp is. De F12 gaat de geschiedenisboeken in als de allerlaatste Ferrari die door Pininfarina is ontworpen. De F12 is een waardig slotakkoord voor een samenwerking die 60 jaar geduurd heeft.

Dit is natuurlijk maar een hele kleine greep uit de fraaie Ferrari´s die door de jaren heen de fabriekspoorten van Maranello hebben verlaten. Laat dus vooral even in de reacties weten wat jouw persoonlijke favoriet is.