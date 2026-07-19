De cabrio sterft uit: deze open auto's kun je nu nog wél nieuw kopen!

Het is een treurig maar onmiskenbaar feit: de auto met open dak is in rap tempo aan het uitsterven in Nederland. Waar je vijftien jaar geleden al voor een habbekrats een klapdak-cabrio (denk aan de Peugeot 206 CC, Opel Tigra TwinTop of de Ford Focus CC) had, is de spoeling tegenwoordig flinterdun. Maar welke cabrio’s kun je wel nog kopen anno 2026 in Nederland?

Cabrioverkoop in Nederland

Voor we naar de overgebleven strijders gaan, eerst even de cijfers. In 2021 werden er in ons land nog 1.661 nieuwe cabriolets op kenteken gezet. Dat waren er al niet veel, maar het zijn er nog veel minder geworden. Vorig jaar, in 2025, waren het er nog maar 954. Dat is een daling van ruim 40 procent in slechts vier jaar.

Op de totale nieuwverkoop van auto’s in Nederland stelt de dakloze auto inmiddels bijna niets meer voor: slechts 0,25 procent van alle nieuw geleverde auto’s heeft een open dak. Ook het totale aantal cabrio's op de Nederlandse wegen slinkt gestaag. Waar er in 2022 nog ruim 252.000 geregistreerd stonden, is dat inmiddels gekrompen tot minder dan 243.900 stuks.

Dit zijn alle cabrio’s die je nu nog nieuw kunt kopen in Nederland

Wil jij dapper weerstand bieden tegen de trend? Dit is het complete aanbod dat momenteel nieuw in de Nederlandse showrooms glinstert, op alfabetische volgorde. Er zijn een aantal vaste namen die missen. In de meeste gevallen komt dat doordat de auto niet meer in Nederland te configureren is. Denk aan de BMW Z4 en de Mustang GT Convertible. Gelukkig is er ook goed nieuws: er komt nog een Lamborghini Temerario Spyder (en dus misschien wel een Audi Nuvolari Spyder ) onderweg! Mochten we cabrio’s hebben gemist, laat het dan gerust hieronder weten!

Abarth

AC Cars

Ariel Motor

Aston Martin

© Foto: @carsbythijs

Bentley

BMW

Caterham

Chevrolet

Donkervoort

Ferrari

© Foto: @marcel050

Fiat

Maserati

Mazda

McLaren

© Foto: @dylan

Mercedes

MG

Mini

Morgan

Porsche

Hoofdfoto: BMW M4 gespot door Wassili_Productions

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