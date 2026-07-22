Alle prijzen van de nieuwe Volkswagen ID. Cross zijn bekend

De Volkswagen ID.Cross moet je de ID.4 en ID.5 doen vergeten en je kennis laten maken met een nieuwe generatie elektrische VW’s. We behandelden in een eerder artikel al eens heel uitgebreid de ID. Cross , spraken een ontwerper en lieten je de crossover in videovorm zien. Nu is het tijd voor de Nederlandse prijzen van alle ID.Cross-uitvoeringen.

De verschillen per uitvoering

Op dit moment - juli 2026 - heeft Volkswagen vijf versies van de ID.Cross. Er komt voor zover als ik weet geen hetere GTI-versie van. Je kunt kiezen uit de Trend, Life en Style versies. Bij de laatste twee heb je dan weer de keuze uit twee versies: eentje met de kleine batterij en minder krachtige motor en eentje met een grotere batterij en sterkere motor.

We beginnen bij de instapper, de Trend. Die krijgt 17-inch stalen wielen met wieldoppen, led-koplampen, parkeersensoren aan de voor- en achterkant en elektrische buitenspiegels die ook verwarmbaar zijn. Aan de binnenkant zit 1-zone airco en draadloze Apple Carplay/Android Auto.

Een trede duurder komen de Life-uitvoering tegen. Hierbij heb je standaard geen goedkope wieldoppen, maar volwassen 18-inch metalen velgen. Verder zit er adaptieve cruise control, en een achteruitrijcamera op. Aan de binnenkant zit er een draadloze telefoonoplader en 2-zone airco.

De meest luxe ID.Cross van dit moment is de Style. Deze versie heeft alles van de Life, maar ook matrix led-koplampen, keyless access, een verwarmd stuur met kunstlederen bekleding en verwarmde voorstoelen.

De prijzen en specificaties

Nu we kennis hebben gemaakt met alle uitvoeringen gaan we naar de belangrijkste verschillen: de tarieven, vermogens, batterijen en rijbereiken. De goedkoopste uitvoering gaat voor 27.990 euro, maar dat wisten we al. Nieuw zijn de prijzen van de overige uitvoeringen. De duurste gaat voorlopig voor tenminste 37.990 euro. Bekijk hier de rest van de informatie die je wilt weten.

ID. Cross Trend (116 pk, 37 kWh, 305 km):€ 27.990

ID. Cross Life (135 pk, 37 kWh, 316 km):vanaf € 30.990

ID. Cross Style (135 pk, 37 kWh, 316 km):vanaf € 33.990

ID. Cross Life (211 pk, 52 kWh, 426 km):vanaf € 34.990.

ID. Cross Style (211 pk, 52 kWh, 425 km):vanaf € 37.990

Volg ons ook op Google Nieuws