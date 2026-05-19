Dit zijn de 10 duurste auto’s die dit weekend zijn geveild

Dit weekend waren er op Villa d’Este niet alleen een hoop auto’s te bewonderen, bezoekers konden hun geld laten rollen. Broad Arrow organiseerde namelijk een veiling met 77 exclusieve auto’s.

Bezoekers en online bieders hebben hun geld zeker laten rollen, want bij elkaar bracht de veiling € 40,8 miljoen op. Uiteraard werd niet alles verkocht, maar 87% van de auto wisselde dit weekend van eigenaar. We nemen de top 10 resultaten met jullie door.

10. Ferrari 430 Scuderia (2008)

€ 844.375

Een Scuderia kon je nieuw voor minder dan 3 ton oppikken, maar inmiddels zijn de prijzen de pan uitgerezen. Dit exemplaar wist verzamelaars helemaal enthousiast te maken, want dit is de enige Scuderia in de kleur Verde PPG. En er staat nog geen 10.000 kilometer op de klok. Daarom was deze auto goed voor een imposante € 844.000.

9. Ferrari 250 GT Boano (1956)

€ 911.875

Een Ferrari 250 is altijd goed voor een mooie opbrengst. Een Boano is natuurlijk geen GTO of een SWB, maar deze bracht alsnog dik 9 ton op. Dit exemplaar is prachtig uitgevoerd in blauw met wit en is recent gerestaureerd. Wat een plaatje.

8. Bugatti Type 43 (1929)

€ 1.007.500

Een vooroorlogse Bugatti mag niet ontbreken bij de betere veilingen. Dit exemplaar is in de jaren ’20 nieuw geleverd in België en heeft ook een koetswerk van de Belgische carrosseriebouwer Eugène Matthys. Onder de kap ligt een 2,3 liter 8-in-lijn. In totaal zijn er 160 Type 43’s gebouwd, en dit is de enige met een koetswerk van Matthys.

7. Ferrari 812 Competizione (2023)

€ 1.412.500

Een Ferrari kopen als investering daar vinden we wat van, maar je kunt niet zeggen dat dit een slechte investering is geweest. Met wat leuke opties heeft deze 812 Competizione waarschijnlijk 6 à 7 ton gekost. Nu is de auto geveild voor € 1.412.500. Een verdubbeling van de waarde in 3 jaar tijd! Uiteraard is er niet mee gereden, want er staat 673 kilometer op de teller. Het kleurtje (Green Jewel) is wel erg lekker.

6. Lamborghini Countach LPi 800-4 (2022)

€ 1.581.250

Investeren in een gelimiteerde supercar pakt niet altijd goed uit. Dat bewijst deze Lamborghini Countach. De auto bracht nu € 1.581.250 op. Dat klinkt als een mooi bedrag, totdat we je vertellen dat de nieuwprijs dik € 2 miljoen was. De eigenaar heeft daarmee een paar ton afgeschreven over 127 kilometer. Misschien was een prijskaartje van 2 miljoen toch iets te veel voor een omgebouwde Aventador… Wel kudos voor de samenstelling van dit exemplaar, wat een mooie hoedtik is naar het origineel.

5. Mercedes 300 SL Gullwing (1957)

€ 1.637.500

De 300 SL Gullwing is een auto die geen toelichting nodig heeft. Dit exemplaar dateert uit 1957, wat betekent dat het een van de 70 laatste exemplaren is. Deze Gullwing is nooit volledig gerestaureerd en dus nog grotendeels origineel. Deze iconische auto was goed voor ruim € 1,6 miljoen.

4. Ferrari 330 GTS (1968)

€ 1.918.750

De Ferrari 275 is het beste blijven hangen in het collectieve geheugen, maar op dezelfde basis bouwde Ferrari ook de 330. In dit geval gaat het om de zeldzame cabrioversie (de GTS), waar er maar 99 van gebouwd zijn. De eigenaar kocht deze auto in 2001. We weten niet wat een 330 GTS toen precies waard was, maar ongetwijfeld een stuk minder dan € 1.918.750. Er zit voor € 250.000 aan facturen bij, maar waarschijnlijk heeft de eigenaar alsnog winst gemaakt.

3. Porsche 918 Spyder (2015)

€ 2.256.250

Dat je een Porsche 918 nieuw kon kopen voor minder dan 8 ton voelt nu als het koopje van de eeuw. Dit exemplaar is vrij duur uitgevoerd met het Weissach Package à € 60.000 en Liquid Metal Chrome Blue-lak à € 57.000, maar zal alsnog minder dan een miljoen gekost hebben. Nu is auto geveild voor dik € 2,2 miljoen. Er is uiteraard niet veel mee gereden, maar 8.826 kilometer is toch een paar blokjes om.

2. Ferrari F40 (1990)

€ 2.931.250

Qua F40-prijzen was het de afgelopen tijd een gekkenhuis. Er zijn exemplaren voor 3, 4 of zelfs 5 miljoen verkocht. Dit exemplaar valt dan nog mee, want deze F40 ging voor ‘slechts’ € 2,9 miljoen. Dat komt omdat er toch al 40.271 kilometer op de teller staat. Niet dat dat veel is voor een auto van 36 jaar oud, maar er zijn ook exemplaren geveild met 1.000 kilometer.

1. Ferrari Daytona SP3 (2023)

€ 6.250.000

De grote klapper van de veiling was toch weer een moderne auto. Deze Daytona SP3 bracht meer op dan de Countach, 812 Competizione, Bugatti Type 43, 250 GT Boano en 430 Scuderia BIJ ELKAAR. Als investeringsobject gaat er toch niets boven een gelimiteerde Ferrari. Nieuw kostte deze non-hybride LaFerrari (want dat is het in feite) circa € 2 miljoen en alsnog is ‘ie 3 keer over de kop gegaan. Gekkenhuis!

