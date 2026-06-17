Restwaarde-koningen: Dit zijn de 10 meest waardevaste PHEV’s van Nederland

Los van de discutabele uitstootcijfers is de plug-in hybride een mooi compromis. Je rijdt dagelijks lekker elektrisch naar het werk en voor de vakantie mag de verbrandingsmotor meehelpen. Maar hoe reageert de Nederlandse occasionmarkt eigenlijk op deze stekkerauto's?

De ANWB zocht weer eens uit welke plug-in hybrides na vijf jaar nog het meeste geld waard zijn bij inruil. Vorig jaar waren dat nog de Mini Countryman en de Mercedes GLC . Die Mini vinden we nu niet meer terug in de top 10.

De onderzoekers namen als uitgangspunt auto's die in mei 2021 nieuw zijn gekocht en berekenden wat deze modellen in mei 2026 — dus exact vijf jaar oud en met 75.000 kilometer op de teller — bij inruil nog opbrengen. Het lijstje van de hulpdienst gaat zover als de uitvoering, maar ik geloof ook wel dat een iets mindere of juist luxere uitvoering niet veel zal verschillen qua restwaarde.

Meest waardevaste PHEV van Nederland in 2026

De Volkswagen Tiguan (1.4 TSI R-Line) kroont zich tot de absolute restwaardekoning. Wie in 2021 er een kocht, betaalde tenminste 45.570 euro. Daar krijg je nu nog 61 procent (28.000 euro) van terug. Vorig jaar was het hoogste inruilpercentage nog 59 procent. De Seat Tarraco , met dezelfde VAG-aandrijflijn, staat op plaats twee.

PHEV-kooptips

Ben je in de markt voor een vijf jaar oude plug-in hybride occasion? Dan geeft de ANWB nog wel een kritische kanttekening mee. De elektrische actieradius van de huidige generatie plug-ins (bouwjaar 2025/2026) is inmiddels fors toegenomen, maar bij modellen uit 2021 ligt de theoretische actieradius vaak nog ruim onder de 50 kilometer. En dat is nog maar de theorie.

Nog twee extra tips van mij: vraag een SoH-rapport op en denk aan de wegenbelasting! Sinds dit jaar betaal krijgen PHEV-rijders geen korting meer op de mrb, maar betalen de volle mep. Door de combi tussen verbrandingsmotor, elektromotor en batterij is de PHEV wat aan de mollige kant. Dat zie je ook terug in de wegenbelasting. Op zich dus knap dat de restwaarde van deze auto’s zo overeind blijft staan, maar het is geen zekerheidje dat dat de komende jaren zo blijft.



Merk + model Nieuwprijs Richtprijs kopen Richtprijs inruil Percentage 1. Volkswagen Tiguan 1.4 TSI € 45.570 € 31.900 € 28.000 61% 2. Seat Tarraco 1.4 TSI € 43.010 € 28.900 € 25.200 59% 3. Mercedes A-Klasse 250E € 43.495 € 28.700 € 25.300 58% 4. Mercedes GLA 250E € 51.995 € 34.300 € 30.100 58% 5. BMW X5 45E € 85.394 € 54.300 € 48.300 57% 6. Volvo S60 2.0 T6 € 51.790 € 33.300 € 29.100 56% 7. Audi Q3 45 € 51.990 € 33.100 € 28.900 56% 8. Mercedes GLC Coupé 300e € 69.495 € 44.200 € 38.600 56% 9. Mercedes CLA Shooting Brake 250e € 47.995 € 30.500 € 26.600 55% 10. Skoda Superb 1.4 TSI € 42.415 € 26.800 € 23.300 55%

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