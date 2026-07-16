De Nederlandse occasionkoper is compleet van koers veranderd

De Nederlandse occasionmarkt heeft een bewogen eerste helft van 2026 achter de rug. Waar we vorig jaar nog dachten dat de rust langzaam zou terugkeren hebben geopolitieke spanningen en de daaropvolgende stijgende brandstofprijzen de boel op z’n kop gezet. Het bewijs hiervan zien we in het gezamenlijke marktrapport van AutoScout24, Gaspedaal.nl en AutoTrack.

Occasionprijs en populairste modellen

Goed nieuws voor wie op zoek is naar een andere auto: de gemiddelde prijs is gedaald. Het minder leuke nieuws: de daling is minimaal: 0,6 procent. Als we kijken naar de verschillende brandstofsoorten, zien we dat met name LPG-auto's en hybrides de grootste prijsdalers zijn in het eerste halfjaar van 2026.

Kijken we naar de bestverkochte tweedehands modellen, dan zien we een bijzondere wisseling van de wacht. De Volkswagen Polo is in het eerste half jaar van 2026 een stuk minder populair dan vorig jaar. Toen was ie nog het populairst, nu staat ie op plek 5. Zijn plaats aan de top wordt overgenomen door zijn grote broer, de Golf.

Volkswagen Golf BMW 3 Serie Mercedes-Benz C-Klasse Volkswagen Tiguan Volkswagen Polo BMW 5 Serie Audi A3 Ford Focus Volvo XC60 Volvo XC40

Populairste segment

Met de 3 Serie op P2 en de C-Klasse er vlak achter lijkt de tweedehandskoper dus het meest geïnteresseerd in een C-segment hatchback. Toch is dat niet het geval. De SUV blijft de populairste carrosserievariant op de Nederlandse tweedehandsmarkt. Erachter zien we wel de hatchback en op plek drie, de oude vertrouwde stationwagon.

SUV Hatchback Stationwagon Sedan Cabriolet Bedrijfswagen MPV Coupé Camper Pick-up

Benzineprijs drijft occasionzoeker naar de EV

De conclusie hierboven is absoluut niet nieuw, maar de halfjaarscijfers bevestigen het wel eens te meer. Sinds het uitbreken van de Iran-oorlog en de daaropvolgende stijging van de brandstofprijzen, is de interesse in een gebruikte EV met 50 procent toegenomen. In april bereikte de gekte een hoogtepunt met een stijging van 71 procent. Daarmee is elektrisch nu na benzine en hybride de meest gezochte brandstof voor een occasion. Nog voor de dieselauto dus.

Uit de data blijkt dat de Nederlandse occasionzoeker gericht zoekt. Bij de zoektocht naar een EV is een opgegeven actieradius van 400 tot 550 kilometer de benchmark, bij voorkeur gecombineerd met een accucapaciteit van 70 tot 100 kWh.

Populairste EV-occasions

Als we specifiek kijken naar de populairste auto's met een stekker, zien we een aantal vertrouwde en een paar nieuwe gezichten. De Tesla Model 3 blijft de absolute favoriet onder de volledig elektrische occasions. Hij wordt op de voet gevolgd door de Skoda Enyaq iV en de Audi e-tron. De Volvo EX40 kende daarentegen een zware daling en zakte maar liefst 7 plekken naar de achtste positie.

Tesla Model 3 Skoda Enyaq iV Audi e-tron Volkswagen ID.3 Polestar 2 Audi Q4 e-tron Volkswagen ID.4 Volvo EX40 Hyundai Kona Tesla Model Y

Hybrides: PHEV wint nog steeds!

Bij de hybride occasions zoeken de meeste koopjesjagers naar plug-in hybrides. 60,75 procent vult in dat ze een hybride willen met een stekker. Op zich opmerkelijk, aangezien de plug-ins tegenwoordig te maken krijgen met MRB zonder korting. Tevens liggen de PHEV's onder vuur vanwege de uitstoot die niet overeenkomt met hetgeen dat op papier staat. Dat laat de occasionkoper dus duidelijk koud.

De meeste van hen komen uit bij de Ford Kuga, die daarmee de XC60 voorbij gaat ten opzichte van vorig jaar. Ook zien we hier de meest gevonden Chinese occasion: de Lynk & Co 01.

Ford Kuga Volvo XC60 BMW 3 Serie BMW X5 Volkswagen Tiguan BMW 5 Serie Lynk & Co 01 Volvo V60 Toyota RAV4 Volvo XC90