Dit zijn de 3 populairste taximerken van Nederland
Op de redactie heerste het gevoel dat er tegenwoordig veel Tesla’s worden gebruikt in het betaalde personenvervoer. Maar is dat ook echt zo? Wij zochten het voor je uit.
Zoveel?
In totaal staan er 41.725 auto’s geregistreerd als taxi’s in Nederland. Kanttekening: dit kunnen ook taxi’s zijn die niet meer rondrijden. Daarom hebben we gekeken welke er nog verzekerd zijn. Daarbij blijven er nog 39.506 taxi’s over in het kentekenregister. De goedkoopste taxi van Nederland is een Volkswagen Up met een catalogusprijs van 11.020 euro. De duurste is een BMW i7 van maar liefst 205.700 euro. De oudste taxi is er niet zomaar een, dat is namelijk een Rolls-Royce Silver Spirit en is origineel in Nederland geleverd in 1987 (beeld hieronder ter illustratie).
Welk merk is het meest vertegenwoordigd?
Het zal wellicht geen verrassing zijn. Het merk dat de meeste taxi’s heeft rondrijden is Mercedes-Benz met maar liefst 14.569 exemplaren die ons van A naar B brengen. Op plek twee komt dan het andere Duitse merk, Volkswagen. VW heeft met 4.843 stuks toch al een stuk minder taxi's rondrijden dan de nummer een. Op plek drie staat dan toch het paradepaardje van Elon Musk. Tesla heeft 3.227 taxi’s die rondrijden in ons kikkerlandje. Alsnog best een hoop aangezien Tesla pas sinds 2013 in Nederland rondrijdt met de Model S. Bekijk hieronder welke modellen van Mercedes, Volkswagen en Tesla het vaakst worden ingezet in Nederland.
Vaker van dit soort deepdives in de Nederlandse kentekengegevens? Laat het ons vooral weten in de reacties!
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Aantallen
Procentueel:
Sprinter
5.006
34%
Vito tourer
1.777
12%
V-Klasse
977
7%
Evito Tourer
919
6%
E 220 D
769
5%
Volkswagen
Volkswagen
Procentueel:
Aantallen:
Kombi
25%
1.219
Passat
18%
858
Crafter
15%
703
Golf
13%
622
Caddy
9%
455
Tesla
Tesla
Aantallen
Procentueel:
Model 3
1.637
51%
Model Y
1.431
44%
Model S
207
4%
Model X
35
4%
Bron: RDW
Disclaimer: de RDW registreert geregeld fouten in de kentekengegevens. Zoals verkeerde catalogusprijzen, modelnamen en andere ontbrekende gegevens. Daardoor kunnen sommige gegevens niet de volledig juiste informatie bieden.