Pas op: deze Nederlandse flitspalen flitsen het vaakst!

We wisten al dat het CJIB in de eerste vier maanden van 2026 een recordaantal enveloppen heeft verstuurd. De grootverdiener was natuurlijk weer de flitspaal, maar welke flitser neemt de meeste weggebruikers te grazen? De cijfers van het eerste tertiaal (T1) van 2026 zijn binnen en we hebben de absolute koplopers voor je op een rij gezet.

In totaal werden er in de eerste vier maanden van dit jaar maar liefst 1.806.028 snelheidsboetes uitgeschreven. Dat zijn er flink meer dan in dezelfde periode in 2025 (toen de teller op 1.677.994 stond). Vorig jaar daalde het aantal boetes nog even omdat er op grote schaal verouderde apparatuur werd vervangen, maar de nieuwe digitale flitsers draaien inmiddels op volle toeren.

De onbetwiste flitskoning staat nog steeds in Rotterdam

Paal 7729 is met afstand de flitspaal die het vaakst af gaat in Nederland. Je vindt deze flitser in Rotterdam op de Walenburgerweg ter hoogte van huisnummer 109. Van januari tot en met april van dit jaar wist de paal maar liefst 33.600 overtredingen te registreren. Dat zijn er gemiddeld zo’n 280 per dag!

Op gepaste afstand vinden we de nummer twee in het hoge noorden. In Leeuwarden staat Paal 6876 op de kruising van de Groningerstraatweg en de Anne Vondelingweg. Die was goed voor 15.904 flitsen. Hier is de volledige top 10 van hardlopers in T1 2026:

Rotterdam – 33.600 overtredingen

Locatie: Walenburgerweg thv huisnummer 109 (Paal 7729) Leeuwarden – 15.904 overtredingen

Locatie: Groningerstraatweg kruising Anne Vondelingweg (Paal 6876) Zoeterwoude – 14.431 overtredingen

Locatie: N206 Burg. Detmersweg kr Dirk van Santhorstweg ri A4 (Paal 6895) Alphen aan den Rijn – 12.902 overtredingen

Locatie: N207 Alphenseweg thv hmp 28.3 (Paal 6649) Purmerend – 11.882 overtredingen

Locatie: Jaagweg thv lichtmast 9809 (Paal 7732) Groningen – 11.425 overtredingen

Locatie: Europaweg thv Sontplein (Paal 6723) Kaag en Braassem – 9.949 overtredingen

Locatie: N207 Provinciale Weg kruising Dokter Stapenséastraat (Paal 6652) Schouwen-Duiveland – 9.390 overtredingen

Locatie: N59 thv afrit N257 ri Noord (Paal 7701) Zoeterwoude – 9.287 overtredingen

Locatie: N206 Burg. Detmersweg kr Dirk van Santhorstweg ri Zoetermeer (Paal 6896) Schouwen-Duiveland – 8.504 overtredingen

Locatie: N59 thv afrit N257 ri Zuid (Paal 7702)

Trajectcontroles in T1 van 2026

Dan gaan we verder met de trajectcontroles. Opvallend is de enorme impact van deze inspecties op de statistieken; de absolute koploper op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam is in zijn eentje verantwoordelijk voor bijna driekwart van het totale aantal overtredingen van de gehele top 10 flitspalen bij elkaar. Dit is de top 10.

A2 (Utrecht - Amsterdam links) – 95.315 overtredingen A2 (Amsterdam - Utrecht rechts) – 58.797 overtredingen A12 (Zoetermeer - Nootdorp links) – 46.042 overtredingen A7 (Hoorn - Purmerend links) – 25.493 overtredingen A4 (Hoofddorp links) – 23.056 overtredingen A12 (Utrecht parallelrijbaan links) – 22.139 overtredingen A4 (Hoofddorp rechts) – 19.711 overtredingen A20 (Rotterdam rechts) – 19.416 overtredingen A12 (Utrecht hoofdrijbaan rechts) – 17.357 overtredingen A4 (Den Haag - Amsterdam / Leidschendam links) – 16.479 overtredingen

(Opmerking: 'Links' betekent in de richting van oplopende hectometerpaaltjes, en 'rechts' in de richting van aflopende hectometerpaaltjes).