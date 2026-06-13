Dit zijn de dikke bakken van de Oranjespelers

Nu het WK op het punt staat los te barsten ben je natuurlijk razend benieuwd in welke auto’s de Oranjespelers rijden. Anders had je niet op dit artikel geklikt. Dus, we gaan een duik nemen in het wagenpark van de WK-selectie.

Even een paar disclaimers vooraf. Het is niet van iedereen bekend in welke auto ze op dit moment rijden. Als er een naam mist, is dat dus de reden. Verder hebben we geprobeerd om het lijstje zo actueel mogelijk te houden. Want dat Memphis Depay 10 jaar geleden in een Mansory Rolls-Royce reed is leuk, maar dat had je in een artikel over het EK van 2016 ook al kunnen lezen.

Virgil van Dijk: Porsche Cayenne

Laten we maar gewoon beginnen met de captain: Virgil van Dijk. Hij rijdt in een relatief onopvallende auto: een zwarte Cayenne GTS. Natuurlijk is dat een dikke bak, maar iedere huisvrouw in het Gooi heeft er ook eentje.

Memphis Depay: Ferrari SF90

Foto: @roigcars

Binnen het Nederlands elftal is Memphis Depay degene die de meeste dikke bakken koopt. In het verleden had hij onder meer een Maybach S650 Cabrio, een Rolls-Royce Wraith, een Cullinan en een Maybach S 680. Tegenwoordig heeft hij in ieder geval een 1.000 pk sterke Ferrari SF90 Stradale. Hiermee reed hij in Spanje rond toen hij nog bij Madrid voetbalde, maar hij is recent ook met de auto in Nederland gespot. Gewoon op Spaans kenteken, want Memphis Depay is allergisch voor Nederlandse kentekens.

Frenkie de Jong: Porsche Macan

Frenkie de Jong is een van de best bemiddelde spelers van het Nederlands elftal, maar toch is zijn autokeuze heel bescheiden. In plaats van een enorme patser-SUV heeft hij gekozen voor een Porsche Macan. En waarom ook niet? Dat je veel geld hebt, betekent nog niet dat je meteen een onhandig grote auto hoeft te kiezen.

Cody Gakpo: Bentley Bentayga S

Gakpo heeft het goed voor elkaar: hij rijdt een Bentley Bentayga en hij krijgt er nog voor betaald ook. Hij is namelijk sinds vorig jaar Bentley-ambassadeur. Daarom rijdt hij rond in een Bentley Bentayga S Black Edition. Het kan trouwens ook zijn dat hij inmiddels is overgestapt op een gepersonaliseerde Bentayga Speed, want die had hij op bestelling staan.

Tijjani Reijnders: Porsche 992 GT3 Touring

Voetballers kiezen bijna altijd voor dikke SUV’s en luxeauto’s, maar Tijjani is een van de weinigen die voor een hardcore sportwagen gaat. Hij rijdt in een 992 GT3 Touring, die ook nog eens stijlvol uitgevoerd is. Een man naar ons hart!

Micky van de Ven: Mercedes-AMG G63

Een auto die natuurlijk niet kon ontbreken in dit lijstje: een G63 AMG. Micky van de Ven is qua autokeuze niet wat je noemt een creatieve speler. Overigens heeft ook Reijnders een G63 naast zijn GT3. En er zullen er vast nog wel een paar tussen zitten die een G63 in de garage hebben.

Donyell Malen: Porsche 992 Carrera GTS

Malen postte vorige maand nog een foto waarop hij met zijn wederhelft in een Porsche zit. We gaan er even vanuit dat dit geen huurauto is, wat betekent dat Donyell Malen een dikke Carrera GTS in zijn bezit heeft. Niet zo gaaf als een GT3 Touring, maar ook niet te versmaden. Malen is sowieso niet vies van sportwagens, want in 2024 deelde hij ook foto’s van een Ferrari 458 Spider.

Noa Lang: Audi RS Q8 (?)

Noa Lang poseerde vorig jaar op Instagram met een Audi RS Q8. We kunnen niet met zekerheid zeggen of dit ook zijn eigen auto is, maar het zou goed kunnen. Een Audi RS Q8 zou namelijk geen verrassende keuze zijn voor een voetballer, laten we eerlijk zijn.

Justin Kluivert: Bentley Bentayga

Net als Cody Gakpo rijdt Justin Kluivert in een Bentley. Op zijn Instagram spotten we een dikke Bentayga. Daarnaast heeft Kluivert Jr. ook nog een Audi. We weten niet welke, maar we weten wel dat hij in beide auto’s te hard heeft gereden. Daarom raakte hij in oktober voor 6 maanden zijn rijbewijs kwijt. We snappen nu waarom hij geen Bentley-ambassadeur is.

Dit is helaas geen complete lijst, maar we hebben ons best gedaan. Laat in de reacties weten welke voetballer de beste autosmaak heeft!