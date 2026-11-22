Dit jaar hebben we al veel belangrijke onthullingen gezien qua elektrische auto’s. Denk bijvoorbeeld aan de ID. Polo, de Twingo E-Tech, de BMW i3, de iX5, twee elektrische AMG’s, de Ferrari Luce en de Jaguar Type 01. Je zou je bijna afvragen of er nog wel wat over is gebleven voor volgend jaar. Toch wel: we gaan de belangrijkste EV-onthullingen van 2027 met jullie doornemen. Op alfabetische volgorde.

Alpine A110

Is deze auto belangrijk? Qua verkoopaantallen niet, maar aan de andere kant: het is wel een van de eerste ‘normale’ elektrische sportwagens. Tot nu toe hebben we alleen hypercars met 2.000 pk gezien, een zware Maserati en een niet al te sportieve MG Cyberster. Dus de elektrische A110 zou daadwerkelijk iets nieuws moeten brengen. Echt lichtgewicht gaat de Alpine helaas niet worden, dat kunnen we alvast verklappen. Niet alleen vanwege de accu, maar ook vanwege het feit dat de A110 groter wordt dan zijn voorganger. Desondanks zijn we heel benieuwd wat de Fransen in petto hebben.

BMW i3 Touring

De i3 was een van de grootste onthullingen van 2026, maar daar kan in 2027 op worden voortgeborduurd. Zo hebben we nog een i3 Touring tegoed. Deze auto is al bevestigd door BMW. De start van de productie staat gepland voor medio 2027, dus de onthulling kunnen we ergens in de eerste helft van het jaar verwachten. Met de i3 Touring heeft BMW voorlopig het rijk alleen, want de elektrische C-Klasse is er alleen als sedan en een Audi A4 e-tron gaan we pas in 2029 zien.

BMW M3

Naast de i3 Touring zit er nog een belangrijk i3-derivaat in de pijplijn: de M3v natuurlijk! En dit belooft meer dan de zoveelste snelle EV te worden. Als we de eerste reviews moeten geloven is deze auto een openbaring. Met een elektromotor voor elk wiel schijnt de elektrische M3 een auto te zien die niet onderdoet voor alle benzine-M3’s. Het totale vermogen bedraagt overigens 850 pk, maar dat is bijzaak. Als er één EV is waar we nieuwsgierig naar zijn, is het deze! En ja, er komt ook nog gewoon een M3 met zes-in-lijn, maak je geen zorgen.

Kia EV1 (?)

We weten nog niet zeker of deze auto in 2027 komt, maar Kia is bezig met een EV ónder de EV2. De naam is ook nog niet bekend, maar als deze auto geen EV1 heet, vreten we al onze schoenen op. Het wordt overigens een B-segmentauto, geen elektrisch Picanto-equivalent. De EV2 zit ook al in dat segment, maar dat is een crossover. De EV1 moet een hatchback worden. Aangezien Kia’s als warme broodjes verkopen, zal de EV1 bijna een gegarandeerde verkoophit zijn in Nederland. We kunnen ook nog een Hyundai-versie verwachten, maar die volgt waarschijnlijk later.

MG2

De Volkswagen ID. Polo krijgt in 2027 concurrentie van de MG2. Daarvan kregen we al een voorproefje te zien in de vorm van de MG Go! Concept. Die zag er heel aardig uit, met een design dat veel meer Europees oogt dan Chinees. Aangezien de prijzen meestal scherp zijn en het Chinese MG al eerder succesjes heeft gehad in Nederland, zou deze auto best wel eens aan kunnen slaan.

Mercedes E-Klasse electric

Mercedes heeft al ontzettend veel nieuwe EV’s onthuld, maar een elektrische E-Klasse hebben we nog tegoed. Deze auto moet de EQE doen vergeten. Verwacht dat Mercedes hetzelfde recept toepast als bij de elektrische C-Klasse: traditionele looks en een grote grille. De E-Klasse zal ook op een MB.EA-platform komen te staan, speciaal voor elektrische auto’s. Het wordt dus een apart model naast de ouderwetse E-Klasse. Als je zit te wachten op een elektrische E-Klasse Estate hebben we slecht nieuws: die staat niet op de planning.

Mercedes ‘baby’ G-Klasse

In 2027 zou ook de langverwachte ‘baby G-Klasse’ eindelijk moeten verschijnen. Mercedes heeft de plannen iets gewijzigd: aanvankelijk zou deze auto alleen als EV komen, nu komt ‘ie ook met een verbrandingsmotor. Hoe de auto precies gaat heten is overigens nog steeds niet duidelijk. We nemen aan dat ‘ie niet echt als baby G-Klasse in de prijslijst komt te staan.

Peugeot 208

Misschien wel de belangrijkste onthulling voor de gewone man is de nieuwe Peugeot 208. Dit wordt een van de eerste modellen – zo niet de eerste – op het gloednieuwe STLA One-platform. Dit gaat gepaard met een aantal belangrijke vernieuwingen, zoals cell-to-body-technologie en steer-by-wire (wat Wouter al mocht testen). Naar verluidt is de nieuwe 208 altijd elektrisch. Voor de benzineliefhebbers blijft Peugeot nog de huidige 208 leveren.

Polestar 2

Om onduidelijke redenen is Polestar al gestopt met de productie van het populairste modelv (de Polestar 2), terwijl er nog geen opvolger klaarstaat. Maar in 2027 zou deze auto dan toch moeten komen. We hebben al een voorproefje van het design gezien, in de vorm van de Formula 2030. Dat is een prachtige auto, dus aan het design zal het niet liggen. Verder heeft de chef chassisontwikkeling gezegd dat ze de BMW i3 willen verslaan. Dat is een boude claim, maar het betekent in ieder geval dat ze aandacht besteden aan de rijeigenschappen. Verder krijgt de Polestar 2 800V. Genoeg redenen om deze auto in de gaten te houden.

Volvo EX50 (?)

Naast Polestar heeft ook Volvo een belangrijke nieuwkomer in petto: de EX50. We weten alleen nog niet zeker of deze auto zo gaat heten. Dit model wordt gepositioneerd tussen de EX40 en de EX60, al zijn er ook geluiden dat deze auto de EX40 gaat vervangen. Die is tenslotte al een dagje ouder. Hoe dan ook: de EX50 komt in een zeer populair segment. Waarschijnlijk komt de auto op het SPA3-platform te staan, dat we kennen van de EX60. Met 800V-technologie gaat de EX50 de strijd aan met modellen als de Tesla Model Y en de Volkswagen ID. Tiguan.

Op deze auto’s moeten we nog iets langer wachten

Er is misschien nog een aantal auto’s dat je mist in dit rijtje. Is de nieuwe Citroën 2CV niet belangrijk genoeg? Jawel, maar die auto komt als het goed is pas in 2028. Hetzelfde geldt voor de eindeloos uitgestelde elektrische Porsche 718. De productieversie van de Audi Concept C was in eerste instantie wel gepland voor 2027, maar die verwachten we ook niet voor 2028 te zien. En de A4 e-tron verschijnt zoals gezegd nóg later. En de ID. Golf gaan we voorlopig al helemaal niet zien.