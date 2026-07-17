Dit is de beste EV voor de zomervakantie

Voor velen zitten we nu precies op het moment waarop de auto wordt volgeladen en er koers wordt gezet richting een nog warmer land. Maar welke auto brengt je daar nu het meest efficiënt, milieuvriendelijk én comfortabel? De groene divisie van de Euro NCAP, toepasselijk genaamd Green NCAP deed er uitgebreid onderzoek naar.

De wetenschappers simuleerden een realistische roadtrip van 800 kilometer. De tests hielden rekening met factoren waar je tijdens een echte vakantierit ook mee te maken krijgt. Denk aan belading, continu gebruik van de airconditioning en een route die voor het overgrote deel over de snelweg loopt.

De resultaten

Op basis van de test heeft Green NCAP de best presterende vakantieauto's van dit moment onderverdeeld in verschillende categorieën: overall-EV, kleine EV, EV voor koppels en stedentrips, praktische crossover, zuinigste hybride, ruime gezinshybride en benzineauto.

Winnaar: Mercedes- Benz CLA EQ 250+

De absolute uitblinker van het gehele onderzoek is de Mercedes-Benz CLA . Tijdens de 800 kilometer lange test noteerde de CLA EQ een spectaculair laag stroomverbruik van slechts 16,5 kWh/100 km. De Green NCAP schat in dat je met de 85-kWh batterij maar liefst 605 kilometer op één lading kan rijden tijdens een zomerrit.

In dat geval hoef je tijdens de hele rit naar bijvoorbeeld Frankrijk of Oostenrijk maar 14 minuten aan de snellader te staan om je bestemming te bereiken! Met een gemiddeld laadvermogen van 286 kW (en een piek tot 342 kW) laadt de accu in slechts 22,6 minuten op van 10 naar 80 procent.

Zo pakt de CLA nog een prijs. Eerder werd ie al door de Euro NCAP benoemd tot de veiligste auto én was ie de Auto van het Jaar 2026 van Europa .

Compacte EV: Renault 5 E-Tech

Bij de kleinere elektrische auto’s wint de populaire Renault 5 met 52-kWh accu. Dankzij zijn relatief lage gewicht en efficiënte warmtepomp noteert de Franse hatchback een keurig snelwegverbruik van 19,9 kWh/100 km, goed voor een realistische vakantie-actieradius van 296 kilometer. Met een gemiddeld snellaadvermogen van 72 kW laadt hij in 31 minuten weer van 10 naar 80 procent op.

EV voor stellen en stedentrips: Mini Cooper E

Ga je met z'n tweeën op pad? Dan is de Mini Cooper E ecologisch gezien de beste optie. De MINI blinkt volgens Green NCAP uit door zijn zeer lage energieverbruik onder alle omstandigheden, zelfs wanneer de airco op volle toeren moet blazen. De driedeurs EV verbruikt zo’n 19 kWh voor 100 kilometer, wat hem na de CLA de zuinigste EV tijdens een vakantierit maakt van deze test.

Het is echter niet allemaal hosanna. Dankzij de kleine 36,6-kWh batterij kun je er maar 224 kilometer aan een stuk mee rijden. Snelladen kan maar tot 56 kW waardoor je 104 minuten verliest aan oplaadtijd tijdens een rit van 800 kilometer.

Praktische crossover: Volvo EX30

Heb je iets meer ruimte en rijbereik nodig? Dan is de EX30 een goede keuze. De versie met grotere batterij heeft tijdens 800 kilometer rijden een uur laadtijd nodig. Hij haalt 344 kilometer aan een stuk op de snelweg in de zomer.

Zuinigste hybride: Toyota C-HR

Ben je nog niet klaar voor de overstap naar volledig elektrisch rijden, of ga je naar een bestemming waar de laadinfrastructuur nog in de kinderschoenen staat? Dan heeft Green NCAP ook de traditionele aandrijflijnen onder de loep genomen.

De zuinigheidskampioen hierbij is de C-HR van Toyota. Met zijn full-hybrid techniek verbruikt ie maar 5,7 liter benzine per 100 kilometer en loopt daarmee 1 op 17,5. Je moet daardoor één keer tanken, want op een volle tank haal je 754 kilometer.

Ruime gezins-hybride: Dacia Bigster

Wil je iets meer ruimte in je hybride vakantiebeuker? Dan prijst de NCAP de Dacia Bigster aan. De grote broer van de Duster verbruikt een fractie meer dan de C-HR (5,9 liter per 100 kilometer, 1 op 17) maar heeft wel een grotere benzinetank. Daardoor kan ie in één keer 847 kilometer rijden.

Beste benzine keuze: Seat Ibiza

Als je nog puur afhankelijk wilt zijn van benzine en niet de ruimte van een SUV of stationwagon nodig hebt, is de Ibiza de beste keuze volgens Green NCAP. De hatchback verbruikt in de zomer op de snelweg gemiddeld 6,2 liter per 100 kilometer (1 op 16) terwijl ie een gezin van vier personen en hun bagage meedraagt. Da’s goed voor een rijbereik van 645 kilometer.

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