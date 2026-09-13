Dit zijn de beste elektrische leaseauto’s voor mensen die geen Tesla willen

De Tesla Model 3 en Model Y zijn al jaren de erg populair op de elektrische leasemarkt. Maar lang niet iedereen wil nog gezien worden in een Tesla. Daarom laten we je wat alternatieven zien als elektrische leaseauto als je echt geen auto van Musk wilt.

Voor de Tesla-vervangers kijken we naar EV’s in dezelfde leaseprijsklasse. Bij de Model 3 is dat tussen 520 en 780 euro per maand en bij de Tesla Model Y 580 en 870 euro per maand bij private lease. De genoemde prijzen variëren van de goedkoopste, wat oudere versie tot de duurste en nieuwste uitvoering. De prijzen zijn op basis van een leasecontract voor 60 maanden en 5.000 kilometer per jaar.

Alternatieven voor de Tesla Model 3

Veel concurrenten van de Model 3 komen ofwel qua prijs, ofwel qua specificaties te kort. Het is niet voor niets een veelgekozen EV hè. Voor deze vergelijking gaan we uit van de instap-Model 3 van voor de facelift. Dit is de Standard Range RWD met 305 pk en 448 kilometer actieradius. Je betaalt hier 520 euro per maand voor.

Polestar 2

De Polestar 2 is qua formaat en prijs de meest directe concurrent van de Model 3. Hij scoort punten met zijn Scandinavische uitstraling en het uitstekende Google Android-infotainmentsysteem, dat werkt op de vertrouwde Google Maps-navigatie. Qua vermogen en rijbereik moet de Polestar, de Tesla voorlaten, maar krijg je veel comfort, beter rijgedrag en gewoonweg een mooiere auto voor terug.

Richtprijs lease: ca. 520 - 680 euro per maand

Vermogen/actieradius: 224 pk/425 kilometer.

Kia EV6

Deze Zuid-Koreaanse EV lijkt op voorhand misschien geen geduchte concurrent, totdat je verder kijkt. Het interieur van de Kia EV6 is opgeruimd, maar heeft wel mix van knoppen en schermen. Daarnaast heeft ie een belangrijke troef in handen: zijn 800-volt architectuur. Daardoor gaat opladen vliegensvlug. De EV6 is in de basisversie naar een paar tientjes duurder ondanks dat de specs wat tegenvallen. Als je het geld hebt voor de versie met de grotere 77-kWh batterij gaat het rijbereik al over de 500 kilometer.

Richtprijs lease: ca. 570-680 euro per maand

Vermogen/actieradius: 170 pk/394 kilometer

BMW i4

Waar de Tesla Model 3 vooral snel is in een rechte lijn, biedt de BMW i4 verfijnd stuurgevoel en een uitgebalanceerd onderstel voor het betere bochtenwerk. Het interieur ademt Duitse kwaliteit, met hoogwaardige materialen en de vertrouwde iDrive-draaiknop op de middenconsole. Bovendien heeft de i4 een grote achterklep (liftback), wat hem praktischer maakt bij het inladen dan de Model 3. Je moet er helaas wel wat dieper voor in de buidel tasten.

Richtprijs lease: ca. 740 euro – 1.000 euro per maand

Vermogen/actieradius: 340 pk/585 kilometer

Alternatieven voor de Tesla Model Y

Net als de Model 3 kreeg de Model Y een update. Je kunt zowel de nieuwe als de oude versie nog private leasen. De goedkoopste die ik tegenkom is een Standard Range RWD-model van voor de facelift. Hij komt 455 kilometer ver op een volle accu, heeft 306 pk aan vermogen en kost 580 euro per maand.

Hyundai Ioniq 5

Omdat Hyundai en Kia samenwerken heeft de Ioniq 5 van Hyundai dezelfde voordelen als die van de EV6. Dit model is echter net wat goedkoper ondanks een prima vermogen en volwassen actieradius. Het is tevens een interessante auto om naar te kijken en binnen is het lekker rustig. En de beginprijs begint een stukje lager dan de Model Y.

Richtprijs lease: ca. 540-839 euro per maand

Vermogen/actieradius: 217 pk/481 kilometer

Skoda Enyaq iV 80

Voor dit model pik er alleen de versie vanaf 2022 uit. Toen werd de Enyaq vernieuwd en kwam daarmee in de klantenvijver van de Tesla Model Y. De grote elektrische Skoda wint het niet bij een potje armpje drukken, maar heeft wel een langere adem dan de Tesla. Daarnaast heeft Skoda een van de prettigste interieurs die er is met veel slimme en fysieke knoppen.

Richtprijs lease: 589-659 euro

Vermogen/actieradius: 204pk/525 kilometer

Ford Mustang Mach-E

Al vanaf dat Tesla groot is, is er een vete tussen Ford en Tesla. De oude rot uit het vak opende de aanval op de Model Y met de Mustang Mach-E. Hij is dan wat duurder om te leasen, maar daar krijg je ook een boel voor terug. Niet alleen overklast hij de Tesla op rijbereik, ook rijdt deze EV als een van de beste in zijn segment. En je kunt tegen je vrienden zeggen dat je in een Mustang rijdt.

Richtprijs lease: 628-749 euro per maand

Vermogen/actieradius: 294 pk/610 kilometer

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