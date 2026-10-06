Dit zijn de populairste M-auto’s uit de geschiedenis

BMW M is allang niet meer het kleine clubje dat af en toe een snelle BMW in elkaar schroeft. Er zijn inmiddels meer dan een miljoen M-auto’s gebouwd. Maar welke modellen hebben daar nou echt voor gezorgd? De productiecijfers van MDataWorks geven een heel interessant kijkje in de geschiedenis van BMW’s specifieke groepje. En spoiler alert: het is niet de M1.

Is te verwachten

Als je een beetje verstand hebt van BMW komt dit niet als onverwachte verassing. Er is natuurlijk één familie die de rest van BMW M compleet zoek rijdt: de M3 en M4. Samen zijn er volgens MDataWorks maar liefst 510.110 exemplaren van gebouwd. Dat is ongeveer 51 procent van alle M-auto’s. De helft dus. BMW kan de populaire M3 net zo goed met pallets tegelijk afleveren.

De eerste E30 M3 bleef nog steken op 17.920 exemplaren, maar goed. Dat was ook wel een compleet andere tijd. Daarna ging het rap omhoog: de E36 kwam op 71.241, de E46 op 85.766 en de E9x op 65.985. De F8x-generatie schopte het vervolgens tot 112.060 auto’s.

De huidige G8x-generatie staat inmiddels op 157.138 exemplaren en wordt voorlopig nog gebouwd. De M3 is daarmee niet alleen een icoon, maar ook gewoon de grootste productie hit die BMW M ooit heeft gehad.

De M2 blijkt een verkooptopper

Op de tweede plek staat de M5, met 134.685 exemplaren. Maar de echte verrassing vinden we daaronder. Dat is namelijk niemand minder dan de BMW M2.

Van de compacte (en naar mijn mening ook de leukste) M zijn inmiddels 117.173 exemplaren gebouwd. Daarmee zijn er meer M2’s geproduceerd dan X5 M’s en X6 M’s bij elkaar. Best knap voor een auto die ooit werd neergezet als het kleine broertje van de M3.

De F87 M2 is met 62.146 exemplaren zelfs het meest geproduceerde individuele M-model ooit. Voorlopig dan, want de G80 M3 staat met 61.864 stuks slechts 282 auto's achter. Dat verschil kan dus binnenkort zomaar verdwenen zijn.

De complete top van de M-families:

M3/M4 – 510.110 M5 – 134.685 M2 – 117.173 X5 M/X6 M – 88.675 M6/M8 – 55.899 X3 M/X4 M – 40.366 Z3 M/Z4 M – 31.581 XM – 21.058 M1 – 453

Van 453 naar ruim een miljoen

Die laatste is natuurlijk de vreemde eend in de bijt. De originele BMW M1 is met 453 exemplaren by far de zeldzaamste M uit de lijst. In 1978 begon BMW M dus met een exotische middenmotor-supercar die bijna niemand kon kopen. Inmiddels kun je bij BMW een M3, M4, M5, M8, M2, X3 M, X5 M of zelfs XM bestellen.

De cijfers van MDataWorks zijn allemaal gebaseerd op de beschikbare fabrieksproductie per model en generatie. En ja, speciale uitvoeringen zijn daarbij gewoon meegenomen in het betreffende model.

En dan is er nog een klein dingetje: BMW vierde onlangs dan wel de miljoenste M-auto, maar MDataWorks komt op basis van zijn telling uit op ruim 1.006.000. Het verschil van 6.342 auto's is toevallig precies het aantal gebouwde 1M Coupés. Dat is natuurlijk wel een beetje opvallend. Tenzij BMW de 1M niet als echte M meetelt.

Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Van 453 M1’s naar meer dan een miljoen M-auto’s in 48 jaar. Het is wel wat om trots op te zijn.

Via BMWBlog

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