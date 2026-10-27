Dit zijn de bestverkochte EV's van 2026 tot dusver

Als je dit jaar als merk een nieuwe EV introduceert, dan lijkt het direct een verkooptopper te zijn. Zelfs als de auto's nog niet eens geleverd kunnen worden schieten de aantallen al door het dak. Maar wij vroegen ons af wat de gemiddelde Nederlander nu eigenlijk echt koopt. Daarom doken we de cijfers in.

Het is natuurlijk leuk dat de BMW iX3, Volvo E60 of Mercedes-Benz GLC verkooprecord na verkooprecord lijken te breken, blijkbaar liggen ze in Nederland voor het overgrote deel toch redelijk buiten het leasebudget. Dat valt namelijk op als we naar de top 10 bestverkochte EV's van 2026 tot dusver kijken. Dan zien we dat het feest toch al heel snel stop zodra de 40.000 euro in zicht komt. Waar rijdt Nederland dan wel in? We nemen u mee door de lijst.

#10 Kia EV2 - 2595 stuks

Als hekkensluiter van deze lijst kijken we tegen de Kia EV2 aan. Het kleine, kekke SUV'tje ging in totaal 2595 keer over de toonbank dit jaar. Toch verwachten we dat hier nog een flink aantal bijkomen. Hij is en blijft toch erg aantrekkelijk geprijsd in zijn segment. Zeker als je de aangekondigde Duitse concurrenten er tegenover zet.

#9 Toyota C-HR+ - 2673 stuks

Nee, wij zien ze ook niet vaak rijden. Toch blijken ze best lekker te verkopen. Niet heel gek als je kijkt naar de 458 km actieradius die je voor net geen 38.000 euro krijgt. Ook heeft Toyota het best goed aangepakt in de standaard uitrusting die bijvoorbeeld ook luxe als stuurverwarming omvat.

#8 Hyundai Inster - 2798 stuks

Klein maar fijn? Daar laten we ons niet over uit. Klein is hij zeker, maar daar is ook zo'n beetje alles mee gezegd. Deze auto koop je om z'n prijs en niet om een andere reden. Voor de 24k die je evengoed nog voor deze dwerg moet neertikken krijg je namelijk niet heel veel. Een actieradius van 370 kilometer uit een 42 kWh-accupakket 97 pk op de voorwielen en een maximale laadsnelheid van 73 kW.

#7 Volvo EX30 - 3100 stuks

De auto waarvan mensen bij de lancering al voorspelden dat het een succesnummer zou worden. En daarbij doet merkwaarde een hoop van het zware werk, want de Volvo is op papier (en in de praktijk) lang niet de beste, zeker niet in zijn prijsklasse. Hij heeft een kleinere actieradius (335 km) dan z'n voorganger, maar kost wel 9.000 euro meer (vanaf 33.000 euro). Gelukkig maakt zijn verschijning een hoop goed.

#6 Volvo EX40 - 3164 stuks

Als je naar de EX30 kijkt en iets meer budget vrij kunt peuteren, dan is de keuze voor een EX40 snel gemaakt. Niet heel vreemd dus dat deze auto boven zijn kleine broertje eindigt in de lijst van bestverkochte EV's van dit jaar. Al is het met slechts 64 stuks. Voor net geen 41k heb je veel meer auto met veel meer features en een actieradius van 477 km.

#5 Renault 5 E-tech Electric - 3604 stuks

Dat looks meetellen als je een auto koopt, bewijst de Renault 5. Technisch kan het allemaal wat beter, zeker als je voor de instapper kiest die niet eens kan snelladen. Maar je kunt toch weinig aanmerken op de Franse retro-stijling. Net als degene die voor de EX30 kiest, doe je dan wat water bij de wijn.

#4 Kia EV5 - 3714 stuks

Eigenlijk is het raar dat de EV5 niet wat hoger staat. Hij heeft het signalement van een absolute leasetopper. Een ruime SUV van een bekend merk met een grote 800v-accu met een actieradius van 530 kilometer en 217 pk op de voorwielen. Het totaalpakket voor nog geen 44k.

#3 Tesla Model 3 - 3896 stuks

Geen verrassing hier. Of misschien wel, gezien iedereen ineens Elon Musk haat. Hoe dan ook, de Model 3 is al jaren een solide keuze in EV-land. Je moet er tegenwoordig alleen een stickertje opplakken dat je het niet eens bent met de rijkste man ter wereld.

#2 Kia EV3 - 4922 stuks

Kan je niet kiezen tussen een EV2 of een EV5? Dan kom je uit bij de EV3. De guldenmiddenweg voor die eigenlijk alles wel prima doet. Blinkt nergens in uit, maar valt ook nergens door de mand. Dus voor de voor de 37.000 euro maakt Kia de keuze wel voor je.

#1 Tesla Model Y - 7368 stuks

Als je het verrassend vindt dat de Tesla Model Y de bestverkochte EV van 2026 tot dusver is, dan vragen wij je bij deze om even iets verder onder je steen vandaan te komen. Je kunt geen stap in het Nederlandse straatbeeld zetten, of er zit er een op je bumper. En logisch ook, want hoeveel Fight's we ook met deze auto doen, hij komt steevast als een van de beste EV's uit de test. Zowel op prijs, uitrusting, ruimte en natuurlijk actieradius. Daarmee is ook direct duidelijk dat Nederland met de portemonnee kiest, want wij moeten de eerste persoon nog tegenkomen die deze auto echt prachtig vindt.

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