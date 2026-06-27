Dit zijn de boetes voor te hard rijden op vakantie in 2026

De Europese Unie is streng op hardrijders . Snelheidsboetes die je in het buitenland binnen de EU-zone krijgt, moet je gewoon betalen. Daarvoor werken de verschillende politie-eenheden samen. Tenminste, da’s het idee. Ik heb gelukkig daar de uitwerking nog niet hoeven proberen.

Toch kun je maar beter wel betalen. Om verrassingen te voorkomen, hebben we de actuele boetebedragen en regels voor te hard rijden in de populairste vakantielanden op een rij gezet.

België

Dit ga je in meer landen merken, maar onze zuiderburen maken een onderscheid tussen overtredingen binnen en buiten de bebouwde kom. Let extra goed op vanaf deze zomer: per 1 juli 2026 gaan de tarieven voor overtredingen in zones waar maximaal 50 km/u gereden mag worden omhoog. Het basistarief stijgt dan van € 58,- naar € 64,- (exclusief € 10,- administratiekosten). Voor de overige overtredingen gelden basistarieven plus een bedrag per te hard gereden kilometer.

Boetebedragen België binnen de bebouwde kom 2026

Snelheidsovertreding Hoogte van de boete 0 - 10 km/u te hard € 53,- 10 - 30 km/u te hard € 53,- + € 11,- per te hard gereden km/u Meer dan 30 km/u te hard Politierechtbank bepaalt straf + intrekking rijbewijs mogelijk

Boetebedragen België binnen de bebouwde kom 2026

Snelheidsovertreding Hoogte van de boete 0 - 10 km/u te hard € 53,- 10 - 30 km/u te hard € 53,- + € 6,- per te hard gereden km/u Meer dan 30 km/u te hard Politierechtbank bepaalt straf + intrekking rijbewijs mogelijk

Duitsland

In Duitsland zijn de boetes strak gecategoriseerd in de zogeheten Bußgeldkatalog. Wie dacht op de Autobahn altijd ongestraft gas te kunnen geven, heeft het mis: ook buiten de bebouwde kom (waar snelheidslimieten gelden) zijn de straffen niet mals. Bovendien riskeren automobilisten al snel een rijverbod van een maand of langer.

Boetebedragen Duitsland binnen de bebouwde kom 2026

Snelheidsovertreding Hoogte van de boete Rijverbod Tot 10 km/u te hard € 30,- - 11 - 15 km/u te hard € 50,- - 16 - 20 km/u te hard € 70,- - 21 - 25 km/u te hard € 115,- - 26 - 30 km/u te hard € 180,- 1 maand (bij herhaalde overtredingen binnen 1 jaar) 31 - 40 km/u te hard € 260,- 1 maand 41 - 50 km/u te hard € 400,- 1 maand 51 - 60 km/u te hard € 560,- 2 maanden 61 - 70 km/u te hard € 700,- 3 maanden Meer dan 70 km/u te hard € 800,- 3 maanden

Boetebedragen Duitsland buiten de bebouwde kom 2026

Snelheidsovertreding Hoogte van de boete Rijverbod Tot 10 km/u te hard € 20,- - 11 - 15 km/u te hard € 40,- - 16 - 20 km/u te hard € 60,- - 21 - 25 km/u te hard € 100,- - 26 - 30 km/u te hard € 150,- 1 maand 31 - 40 km/u te hard € 200,- 1 maand 41 - 50 km/u te hard € 320,- 1 maand 51 - 60 km/u te hard € 480,- 1 maand 61 - 70 km/u te hard € 600,- 2 maanden Meer dan 70 km/u te hard € 700,- 3 maanden

Frankrijk

Frankrijk hanteert vaste boetebedragen, maar kent sinds kort een zeer strenge regel voor extreme overtreders. Een snelheidsovertreding van meer dan 50 km/u is omgedoopt tot een misdrijf (strafbaar feit) in plaats van een overtreding. In de praktijk krijg je direct een schikkingsvoorstel van € 300,-. Weiger je deze te betalen of ga je in beroep? Dan kan de rechter een boete tot € 3.750,- of zelfs een celstraf van 3 maanden opleggen. Recidivisten (binnen 5 jaar) riskeren bedragen tot € 7.500,-. Slik

Boetebedragen Frankrijk 2026

Snelheidsovertreding Hoogte van de boete 1 - 19 km/u te hard (buiten bebouwde kom) € 68,- 1 - 19 km/u te hard (binnen bebouwde kom / zone 50) € 135,- 20 - 29 km/u te hard € 135,- 30 - 39 km/u te hard € 135,- 40 - 49 km/u te hard € 135,- Meer dan 50 km/u te hard (vaste boete bij acceptatie) € 300,- Meer dan 50 km/u te hard (na weigering / via rechter) Tot € 3.750,-

Oostenrijk

In Oostenrijk is er nog geen sprake van één landelijk uniform tarief; de boetebedragen verschillen per regio en deelstaat. In 2027 verandert dat, maar nu verschillen de boetes dus per regio. Eén regel geldt wel overal: word je met meer dan 50 km/u te snel geklokt? Dan ben je direct je rijbewijs kwijt.

Gemiddelde boetebedragen Oostenrijk 2026

Snelheidsovertreding Hoogte van de boete Tot 10 km/u te hard Vanaf € 30,- 20 - 30 km/u te hard Vanaf € 60,- Meer dan 50 km/u te hard Vanaf € 500,- (+ invordering rijbewijs)

Zwitserland

Zwitserland staat bekend om zijn onverbiddelijke verkeershandhaving. Lichte overtredingen worden afgedaan met een administratieve boete (Ordnungsbusseverfahren), maar zodra je de grens naar de zwaardere Wegenverkeerswet (SVG) passeert, start er een strafrechtelijke procedure. De boete wordt dan berekend op basis van dagtarieven gekoppeld aan je netto-inkomen. Dit kan oplopen tot wel CHF 3.000,- (€ 3.250,-) per dag!

Boetebedragen Zwitserland binnen de bebouwde kom 2026

Snelheidsovertreding (Netto) Hoogte van de boete 1 – 5 km/u te hard CHF 40,- (ca. € 43,-) 6 – 10 km/u te hard CHF 120,- (ca. € 130,-) 11 – 15 km/u te hard CHF 250,- (ca. € 270,-) Vanaf 16 km/u te hard Strafrechtelijke procedure (Boete naar inkomen)

Boetebedragen Zwitserland buiten de bebouwde kom 2026

Snelheidsovertreding (Netto) Buiten de bebouwde kom Snelweg 1 – 5 km/u te hard CHF 40,- (ca. € 43,-) CHF 20,- (ca. € 21,-) 6 – 10 km/u te hard CHF 100,- (ca. € 108,-) CHF 60,- (ca. € 65,-) 11 – 15 km/u te hard CHF 160,- (ca. € 173,-) CHF 120,- (ca. € 130,-) 16 – 20 km/u te hard CHF 240,- (ca. € 260,-) CHF 180,- (ca. € 195,-) 21 – 25 km/u te hard Strafrechtelijke procedure CHF 260,- (ca. € 282,-) Vanaf 26 km/u te hard Strafrechtelijke procedure Strafrechtelijke procedure

Italië

Rare jongens, die Italianen. Zoals wel vaker in de regelgeving doet Italië het weer helemaal op zijn eigen manier. De Polizia hanteert een opvallend regime: 's nachts rijden is gevaarlijker, dus zijn de boetes tussen 22:00 uur en 07:00 uur met een derde duurder. Onderstaande basistarieven gelden overdag. De maximale bandbreedte van de bedragen is gereserveerd voor beginnende bestuurders en beroepschauffeurs.

Boetebedragen Italië 2026

Snelheidsovertreding Hoogte van de boete Tot 10 km/u te hard € 42,- tot € 173,- 11 - 40 km/u te hard € 173,- tot € 695,- 41 - 60 km/u te hard € 544,- tot € 21.714,- Meer dan 60 km/u te hard € 847,- tot € 3.389,-

Spanje

De Spaanse verkeersdienst DGT houdt het financieel overzichtelijk met strak afgeronde boetebedragen. Hoeveel je betaalt, hangt af van de geldende maximumsnelheid op de weg waar je rijdt. In de onderstaande tabel zie je exact welke boete hoort bij welke snelheidsoverschrijding.

Boetebedragen Spanje 2026

Hoogte van de boete Limiet: 20 km/u Limiet: 30 km/u Limiet: 50 km/u Limiet: 90 km/u Limiet: 120 km/u € 100,- 21 - 40 km/u 31 - 50 km/u 51 - 70 km/u 91 - 120 km/u 121 - 150 km/u € 300,- 41 - 50 km/u 51 - 60 km/u 71 - 80 km/u 121 - 140 km/u 151 - 160 km/u € 400,- 51 - 60 km/u 61 - 70 km/u 81 - 90 km/u 141 - 150 km/u 161 - 170 km/u € 500,- 61 - 70 km/u 71 - 80 km/u 91 - 100 km/u 151 - 160 km/u 171 - 180 km/u € 600,- vanaf 71 km/u vanaf 81 km/u vanaf 101 km/u vanaf 161 km/u vanaf 181 km/u

Hoofdfoto: AC Schnitzer

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