Dit zijn de duurste auto’s die dit weekend in Knokke zijn geveild

Het was dit weekend weer een gekkenhuis in Knokke. De Belgische kustplaats stond volledig in het teken van exclusieve auto’s, tijdens de Zoute Grand Prix. Ook werden er niet één, maar twee veilingen gehouden. Het resultaat: voor € 45 miljoen (!) aan verkochte auto's.

Ondergetekende was namens Autoblog ook afgezakt naar Knokke om een kijkje te nemen naar het veilingvoer. In dit artikel nemen we de hoogtepunten met jullie door. Dat wil zeggen: de duurste auto’s die zijn geveild. Of het ook de gaafste zijn, mogen jullie bepalen. We tellen af van 8 naar 1.

8. Ferrari 599 GTO (2010)

€ 1.131.250

We zullen niet zeggen dat de 599 GTO nieuw een koopje was, maar vandaag de dag klinkt 440k voor een gelimiteerde V12 Ferrari heel erg schappelijk. En dat is nog inclusief een dikke ton bpm, in andere landen betaalden ze nog minder. Achteraf gezien was het lonend geweest om in 2010 een hypotheek af te sluiten voor een 599 GTO. Dit exemplaar leverde namelijk meer dan € 1,1 miljoen op in Knokke. Uiteraard heeft de auto een lage kilometerstand, maar gelukkig is er nog wel van deze GTO genoten: er staat 24.790 kilometer op de teller.

7. Mercedes 300 SL Roadster (1961)

€ 1.265.000

Het waren eigenlijk vooral de moderne c.q. toekomstige klassiekers die de boventoon voerden, maar enkele échte klassiekers mochten ook niet ontbreken. Zowel bij Broad Arrow als Bonhams ging er een 300 SL Roadster onder de hamer. Dit exemplaar uit 1961 bracht het meeste op, ruim € 1,2 miljoen. De auto heeft nog maar drie eigenaren gehad en zag er dankzij een restauratie uit als om door een ringetje te halen.

6. Ferrari 812 Competizione (2022)

€ 1.496.875

Waar het bij de Ferrari 599 GTO even duurde voordat deze auto meer dan een miljoen waard werd, is het bij de 812 Competizione veel sneller gegaan. De nieuwprijs lag sowieso al een stuk hoger: het begon bij zo’n 650k, maar kon met opties oplopen tot wel 8 ton. Dit exemplaar is prachtig uitgevoerd in Blu Elettrico met zilverkleurige striping en velgen. Helaas is deze auto ten prooi gevallen aan een eigenaar die eurotekens zag, want er is maar 299 kilometer mee gereden. Een goede investering was het wel, want de auto bracht in Knokke 1,5 miljoen op.

5. Lamborghini Miura

€ 1.725.000

Bijna alle auto’s uit dit rijtje zijn geveild door Broad Arrow, maar de ster van Bonhams was deze Miura. En wat ondergetekende betreft is dit ook de fraaiste auto van het hele lijstje. Deze Miura, uitgevoerd in geel met zilver, is werkelijk een lust voor het oog. De auto maakte onderdeel uit van een collectie van twee Zwitserse broers, waarvan er één overleden is. De andere broer heeft daarom besloten om de boel te verkopen. Dat heeft flink wat geld opgebracht, want alleen deze Miura was al goed voor € 1,7 miljoen.

4. McLaren P1

€ 1.890.625

Dan zijn we nu aanbeland bij de eerste auto van de Holy Trinity die onder de hamer ging in Knokke. De P1 bracht afgerond € 1,9 miljoen op, wat meer was dan verwacht. Broad Arrow had namelijk gerekend op € 1,4 à € 1,8 miljoen. Toch is de P1 een koopje vergeleken bij de 918 en de LaFerrari (zoals je zometeen gaat zien). Terwijl het hier om een praktisch nieuw exemplaar gaat, met 293 kilometer op de teller. Dit is een van de twee P1’s die origineel in België zijn geleverd. Dat verklaart misschien waarom er zo weinig mee gereden is.

3. Porsche Carrera GT

€ 2.762.500

We onderbreken de Holy Trinity voor een van de voorgangers: de Porsche Carrera GT. Dit exemplaar is voor de afwisseling niet uitgevoerd in een saaie kleur, maar in Guards Red. Dat maakt deze droomauto nóg een stuk gaver. Ongeacht de kleur zijn Carrera GT’s tegenwoordig bizar veel geld waard en dat is ook in Knokke weer bewezen. Deze rode Carrera GT werd afgehamerd op € 2,7 miljoen. Er was een tijd dat je deze auto’s voor minder dan 5 ton kon kopen en dat is niet extreem lang geleden…

2. Porsche 918 Spyder

€ 3.212.500

Deze 918 Spyder is de Nederlandse inzending: deze auto stond recent nog op Nederlands kenteken. Het betreft een uniek uitgevoerde 918, in Sport Classic Grey met donkerbruine bekleding. Al lijkt het wel veel op zwart, ook in het echt. De verwachtingen werden ook bij deze veiling overtroffen, want in plaats van € 2,6 tot € 3 miljoen, bracht deze auto € 3,2 miljoen op. Dan kan een beurtje van € 35.000 er wel vanaf. Met deze opbrengst is het de op één na duurste auto van de veiling. Maar er was nog een auto uit de Holy Trinity…

1. LaFerrari

€ 5.181.250

De absolute klapper van de veiling was – zoals verwacht – de LaFerrari. Iemand heeft bijna € 5,2 miljoen betaald voor deze hybride hypercar met V12. Sinds 2015 is de prijs dus vier keer over de kop gegaan. En deze auto had niet eens een idioot lage kilometerstand: er stond 13.069 kilometer op de teller. Dat is voor een LaFerrari bijna veel te noemen.

En? Welke auto uit dit lijstje hadden jullie het liefst mee naar huis genomen uit Knokke? Laat het weten in de comments!

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