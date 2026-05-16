Ooit afgevraagd wat de duurste opties op een auto zijn? Dit zijn ze

Als je zoals de Autoblog-redactie wel eens aan het dagdromen bent, dan gokken we dat je je wel eens afgevraagd hebt wat de duurste opties op een auto eigenlijk zijn? Omdat wij de moeilijkste niet zijn, geven je bij dezen antwoord op die prangende vraag.

Maar voordat we beginnen gaan we wel even uitleggen wat we als 'optie' zien. als we het over de duurste opties hebben, hebben we het namelijk niet over de volledig zelf samengestelde varianten van de meest extravagante modellen. Zoals je bij Rolls-Royce Bespoke of Ferrari Tailor Made de auto volledig zelf kan samenstellen. Dit betreft maatwerk en is per geval verschillend.

Zo zijn er klanten bij Rolls-Royce geweest die diamantdeeltjes in de lak verwerkt wilden hebben. Dit is zo specifiek dat zo’n geval al gauw honderdduizenden euro’s betaald. Of Ferrari’s waarbij het interieur bekleed is met het hout afkomstig uit die ene boom uit je tuin. In dit artikel bespreken we alleen echt opties die op ‘grote’ schaal zijn geproduceerd, of die je simpelweg in de configurator kunt aanvinken.

Bentley Bentayga klokje

We beginnen bij Bentley. Er is een optie waarbij je een klokje in je dashboard kan laten verwerken. Net zoals bij Porsche maar dan net iets exclusiever. Het is niet zo maar een klokje, het is een ware 'Mulliner Tourbillon by Breitling'. Met een kast die het uurwerk omarmt van massief 18-karaats roségoud of als je roze niet mooi vind, in witgoud. Deze optie was beschikbaar binnen het Mulliner programma van Bentley. Wat deze optie kost? Rond de 200.000 euro.

Naakte optie van de Koenigsegg Jesko

Ook bij de Zweedse hypercarbouwer Koenigsegg hebben ze een optie die zorgt dat je diep in de buidel moet tasten. Zoals bij veel exclusieve merken kan de lak al gauw een paar duizend euro kosten. Zo ook bij de Koenigsegg Jesko. Als je bijvoorbeeld een snoeprode kleur op je Jesko wil, betaal je al 20.000 euro.

Dat is alleen niks bij de naakte carbon-optie die je ook kan aanvinken. De autobouwers halen dan de epoxylaag van de lak af zodat logischerwijs de carbon geweven panelen zichtbaar worden. Dit is, zoals je je kan voorstellen, een erg arbeidsintensief proces. Daar hoort dan ook een fikse prijs bij, maar liefst 375.000 euro. Als je dit dan naast de prijs van de Jesko zelf legt, een dikke 3 miljoen, kun je je ook afvragen: waarom ook niet joh?

Als je dit dan toch iets te duur vindt, kun je ook een kleurtje door het carbon laten mengen, waarna er een heldere coat wordt aangebracht. Doordat de makers dan de coat er niet af hoeven te halen is dit ‘goedkoper’, hier betaal je 295.000 euro voor.

Bugatti Chiron naakt carbon

Ook Bugatti had de optie bij de Chiron om het volledige exterieur in naakt carbon te leveren. Daar kostte het ‘maar’ 255.000 euro.

Pagani boutjes

Het zal dan niet de allerduurste optie zijn in een auto maar wel een van de meest bijzondere. Pagani heeft in haar Huayra namelijk een optie bedacht om nog meer geld van hun consumenten af te troggelen. De optie om de boutjes die gebruikt worden in de auto te laten graveren met het Pagani logo. Ook zijn ze gesmeden uit grade-7 titanium. Onverwoestbaar dus. De boutjes kosten 80 dollar oftewel 68 euro per stuk.Dan denk je wellicht, dat valt wel mee. Totdat je erachter komt dat er 1.400 bouten in de Huayra gaan. Dan kom je uiteindelijk dus op 112.000 dollar of 95.000 euro. Bizar.

Welke dure opties zijn we vergeten? Laat het hieronder weten in de comments.